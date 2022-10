Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke korzystają z pomocy niani? Jest komentarz młodej mamy! 

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke, odkąd zostali rodzicami, chętnie dzielą się w sieci kolejnymi fotkami ich córki, Róży, ale także stale odpowiadają na pytania fanów. Teraz zwyciężczyni "Tańca z Gwiazdami" zdradziła, czy jest gotowa na... kolejne dziecko. Co ciekawe, Żudziewicz odpowiadając internaucie, zahaczyła o... ślub! Hanna Żudziewicz już myśli o drugim dziecku? Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke zdobyli ogromną popularność dzięki udziałom w kilku edycjach tanecznego show "Taniec z Gwiazdami" . Aktualnie cały swój czas poświęcają córce, Róży, która przyszła na świat kilkanaście dni temu. Szczęśliwi rodzice są w niej zakochani po uszy, często więc dzielą się z fanami wszelkimi zdjęciami, ale również przemyśleniami na temat macierzyństwa. Niedawno Hanna odpowiedziała szczerze na kilka pytań, w tym także o... kolejne dziecko. Żudziewicz i Jeschke chcą na razie skupić się na Róży, ale zaczynają również myśleć o ślubie. Na ten moment nie myślimy nad kolejnym dzieckiem, staramy się zająć jak najlepiej Różą. Chcielibyśmy też zająć się ślubem - odpowiedziała Hanna Żudziewicz. Tancerka zdecydowała się także na szczere wyznanie dotyczące tego, jak odnajduje się w nowej roli, mamy. Czuję, trochę jakby moje życie się zatrzymało. Wygląda zupełnie inaczej, ale daje mi tyle satysfakcji. Rola mamy dodała mi do życia coś, co je dopełniło. Czuję się szczęśliwa, chociaż wiadomo, że momentami nie jest łatwo. Chociaż jestem mamą od 3 tygodni, już widzę, jak inaczej patrzę na pewne rzeczy i jak znowu przewartościowało mi się życie - odpowiedziała Hanna Żudziewicz Zobacz także: Hanna Żudziewicz w szczerym wyznaniu. Zdradziła, za czym najbardziej tęskni po porodzie! Zobacz także: Lenka Klimentowa szczerze o samopoczuciu w...