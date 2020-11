Zatrzymanie opiekunki Modrego i podwójne zaręczyny w "M jak miłość"! 

Już dziś wieczorem, w poniedziałek 2 listopada, zobaczymy 1538. odcinek "M jak miłość". W najnowszej odsłonie uwielbianego przez widzów serialu sporo emocji przyniesie nam wątek Józefa Modrego (Stefan Friedmann) i jego opiekunki Oli (Magdalena Rembacz)! Senior zostanie uratowany, a Ola trafi w ręce policji! W "M jak miłość" dojdzie również do podwójnych zaręczyn... Zobaczcie sami opis i zdjęcia z najnowszego odcinka serialu!

W kolejnym tygodniu Modry przyłapie Olę z kochankiem i zorientuje się, że opiekunka nie tylko go zdradza, ale też okrada. Ola spróbuje wmówić seniorowi, że się pomylił, a później skutecznie go uciszy kolejną porcją leków.

- Nie było tu żadnego mężczyzny... Pewnie już spałeś, musiało ci się coś przyśnić! - Kłamiesz… Wiem, że kłamiesz! - Nie myśl już o tym, weź tabletki! No, połykaj! Przecież to dla twojego dobra... Pomogą ci spokojnie zasnąć!

Szczęśliwie, po kilku godzinach do Modrego zajrzy jednak Rogowski (Robert Moskwa) Tym razem lekarz w nie uwierzy w kłamstwa opiekunki i stanowczo zażąda widzenia z pacjentem.

- Niech zgadnę... Pewnie pan Józef „właśnie zasnął”? To zrobimy mu pobudkę!

A po chwili, zdenerwowany, zadzwoni na numer alarmowy...

Tymczasem na komisariacie Andrzejek (Tomasz Oświeciński) poprosi Sonię (Barbara Wypych) o pomoc w rozpoznaniu kobiety z listu gończego.

A dziewczyna zerknie na monitor i nagle zblednie.

- A niech to! Pani Basia miała rację… Jedziemy! I to natychmiast!

Policjanci dotrą na miejsce już po kilku minutach i przyłapią opiekunkę na próbie ucieczki.

- Gdzieś pani wyjeżdża? - A co, nie wolno? - To zależy. Pani Aleksandra Zarychta? Jest pani zatrzymana jako poszukiwana listem gończym przez prokuraturę Warszawa-Mokotów!

A gdy oszustka stawi opór i zaatakuje Sonię Andrzejek bez trudu ją „spacyfikuje”. W finale Modry trafi do szpitala i gdy tylko odzyska przytomność, od razu spotka się z Barbarą (Teresa Lipowska).

- Dziękuję, gdyby nie ty… byłoby ze mną niedobrze. - Jesteśmy przyjaciółmi... I wiem, że ty zrobiłbyś dla mnie to samo…

To jeszcze nie koniec emocji w M jak miłość"! Sporą dawkę wrażeń z pewnością przyniesie nam również wątek Sonii, którą czekają podwójne oświadczyny! Jako pierwszy za głosem serca pójdzie Leon (Dariusz Toczek). Najpierw grabarz opowie o swoich planach Żakowi (Krzysztof Tyniec). Później mężczyzna pojawi się na komisariacie i szczerze porozmawia z Sonią i wyciągnie pierścionek zaręczynowy!

- To sprawa życia i śmierci! Nie może pani odmówić…

- Niech mnie pani uratuje, mnie i moje zakochane serce… Czy zostanie pani moją żoną?

- To jakiś żart, tak?

- Nigdy w życiu nie byłem bardziej poważny! Kocham panią, zawsze będę panią kochał, póki śmierć nas nie rozłączy, a i potem, z racji moich kompetencji zawodowych, też będę przy pani…

- Co?!

- Przepraszam, tak gadam trochę bez sensu, bo... strasznie się denerwuję! Wiem, że nie mam u pani żadnych szans, ale przecież cuda się zdarzają, prawda?

- Bardzo rzadko, panie Leonie…