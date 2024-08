Jeszcze kilka lat temu sporo się o niej mówiło. Dziś jednak temat Iwony Wszołkówny bardzo przycichł, a ona sama przestała pojawiać się na szklanym ekranie. Co ciekawe, obecnie wielu fanów mogłoby mieć spory problem, by ją rozpoznać, bo aktorka bardzo się zmieniła! Co natomiast u niej słychać?

Rola w "Niani" zmieniła jej życie

Serial komediowy "Niania" był emitowany na antenie TVN od 10 września 2005 do 11 listopada 2009 roku. Od pierwszego odcinka mogliśmy się przyglądać nie tylko perypetiom z życia tytułowej niani Frani, w którą wcielała się Agnieszka Dygant, ale i jej zwariowanej przyjaciółki Joli, którą zagrała Iwona Wszołkówna.

Urodzona w 1975 roku aktorka ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie i już niedługo potem przeniosła się do Warszawy, gdzie rozpoczęła pracę w Teatrze Współczesnym. Szybko jednak zrozumiała, że woli występy przed kamerą. Swój debiut na szklanym ekranie miała w serialu "Camera Cafe". Co ciekawe, to właśnie na tym planie poznała swojego obecnego partnera, starszego o 25 lat reżysera - Jerzego Bogajewicza.

Iwona Wszołkówna AKPA/Niemiec

Choć to angaż w "Camera Cafe" wywrócił jej życie prywatne do góry nogami, dopiero rola w "Niani" odmieniła również jej życie zawodowe, przynosząc ogromną popularność. Ponadto, podczas pracy na planie dwukrotnie została mamą - najpierw w 2005 roku na świat przyszedł Antoni, a dwa lata później córka Tina. Po zdjęciu szalonej historii niani Frani z anteny, Iwona Wszołkówna zagrała jeszcze w kilku głośnych produkcjach, jak chociażby: "Pod mocnym aniołem" i "Prawo Agaty". Co natomiast dziś u niej słychać?

Iwona Wszołkówna, Agnieszka Dygant AKPA/Niemiec

Co dzieje się z Iwoną Wszołkówną?

Mimo iż miała przed sobą świetlaną przyszłość, od kilku lat Iwona Wszołkówna nie była widziana, ani na małym, ani na dużym ekranie. Obecnie stara się unikać mediów i blasku fleszy oraz nie jest aktywna na Instagramie. W jednym z wywiadów przyznała, że teraz ma nieco inne priorytety w życiu.

Swój czas wolę poświęcać dzieciom, a nie... scenariuszom - wyznała jakiś czas temu, cytowana przez Pudelek.

Co ciekawe, choć "Niania" już dawno została zniesiona z anteny, Agnieszka Dygant i Iwona Wszołkówna nadal utrzymują ze sobą bliską relację. Na początku tego roku na profilu Dygant pojawiła się ich wspólna fotka, a aktorka wyznała pod nią:

Czasem przyjaźń przechodzi przez ekran i trwa

Iwona Wszołkówna, Agnieszka Dygant

Dzięki udostępnionej przez Agnieszkę Dygant fotce możemy zobaczyć, jak bardzo zmieniła się Iwona Wszołkówna. Choć pozostała przy krótkich włosach, zmieniła ich kolor na brązowy. Poza tym widać, że aktorka stroni od mocnego makijażu.

Chcielibyście znów zobaczyć Iwonę Wszołkównę na ekranie?

