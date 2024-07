Jak zostać architektem wnętrz? Przede wszystkim należy skończyć odpowiednie studia. Wymagane są również umiejętności i predyspozycje, których nie da się zdobyć samą edukacją.

Reklama

Zarobki architekta są uzależnione w dużej mierze od jego renomy oraz jakości świadczonych usług.

Jak zostać architektem wnętrz – ścieżka edukacyjna

Samo skończenie studiów nie wystarczy aby zostać architektem. Studia na kierunku architektura wnętrz można odbyć na politechnikach, akademiach sztuk pięknych oraz prywatnych uczelniach. Studia te mogą być realizowane zarówno w trybie dziennym, wieczorowym jak i zaocznym. Trzeba mieć świadomość, że są to kierunki, które nawet gdy nie wybieramy ścieżki studiów płatnych, zawsze wymagają ponoszenia kosztów w trakcie nauki. Związane jest to przede wszystkim z tym, że należy przygotowywać różnego rodzaju modele, projekty, wielkoformatowe druki, makiety, itp. Na zajęciach doskonali się warsztat z rysunku, malarstwa, uczy się zasad budownictwa, dokonuje się różnego rodzaju obliczeń, itp. Architektura wnętrz to kierunek wymagający nie tylko pieniędzy, ale również dużego nakładu czasu ponieważ wiele prac wykonuje się w domu, po zajęciach.

Jak zostać architektem – predyspozycje i zdolności

Studia może skończyć każdy, z lepszym lub gorszym wynikiem, jednak specyfika tego zawodu wymaga posiadania pewnych umiejętności, które są niezbędne. Są to przede wszystkim zdolności matematyczne, wyobraźnia przestrzenna oraz umiejętności plastyczne i manualne. Ponadto kreatywność jest cechą która niewątpliwie pomaga przy wszelkiego typu kierunkach artystyczno-technicznych. Ważna w tym zawodzie jest również pasja i zapał, które zostaną skrupulatnie zweryfikowane już po skończeniu studiów a nawet w ich trakcie – podczas pracy zawodowej lub praktyk. Wówczas dają się zauważyć wszelkie niedociągnięcia lub braki w wykształceniu. Ponadto wykonując zawód architekta należy się nieustannie dokształcać, ponieważ trendy i nurty w aranżacji wnętrz podlegają nieustannym zmianom. Osoba taka musi być cały czas na bieżąco, a trudno jest poświęcać swój czas zagadnieniom, które nie są pasją.

Zobacz także

Czym zajmuje się architekt wnętrz?

Architekt wnętrz musi zaprojektować całościowo wystrój mieszkania lub budynku. Nie tylko przedstawić wizję artystyczną, dotyczącą stylu mebli i dodatków, ale zadbać także o wygodę użytkowania – zaprojektować odpowiednie rozstawienie mebli, pamiętać o odpowiednim położeniu świateł, dobrać elementy wystroju tak, by nie tylko ładnie się prezentowały, ale były użyteczne.

Praca architekta wnętrz polega przede wszystkim na podejmowaniu decyzji dotyczących kolorystyki i plastyki wnętrz, zaopatrzenia w niezbędne sprzęty, aranżację oświetlenia, wkomponowaniu wnętrza pomieszczenia w zewnętrzne warunki, sąsiedztwo a nawet usytuowanie budynku. Tworzenie projektów nietypowych elementów wyposażenia, mebli, sprzętów użytku codziennego, koordynacja pracy zespołu realizującego dane zadanie dekoratorskie, itp.

Architekt wnętrz przygotował już projekt Twojego domu? Pobierz kod rabatowy Black Red White i zacznij zakupy!

Ile zarabia architekt wnętrz?

Na podstawie ankiet internetowych zarobki architekta oscylują w granicach 2 400-4 000zł brutto. Średnie zarobki architekta wnętrz, to około 3 300zł brutto. Jednak to, ile zarabia architekt, podyktowane jest przede wszystkim jego umiejętnościami oraz pewnego rodzaju popularnością w środowisku. Jest to też zawód, który w dużej mierze uzależniony jest od tzw. poczty pantoflowej – jeżeli ktoś jest zadowolony z usług architekta chętnie poleca go innym.

Architekt wnętrz musi pamiętać, że każde urządzone przez niego pomieszczenie jest jego wizytówką, która może przynieść mu kolejnych klientów.

Reklama