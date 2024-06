Fani martwią się o zdrowie Roberta Lewandowskiego i zastanawiają się kiedy piłkarz może pojawić się na boisku. Kilka dni temu kapitan Polski doznał bolesnej kontuzji. Jednak jak się okazuje ws. zdrowia Roberta "jest postęp" i być może piłkarz niedługo wróci do gry. Fani mają powody do radości?

Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, dlatego jego nieobecność na meczu z Holandią, może bardzo zaszkodzić Biało-Czerwonym. "Lewy" doznał poważnej kontuzji podczas towarzyskiego spotkania z Turcją. W sprawie zdrowia piłkarza wypowiedział się selekcjoner Michał Probierz i jak przyznał, Lewandowski jest coraz bliżej powrotu do gry. Oznajmił również kiedy możemy spodziewać się powrotu Lewandowskiego na boisko.

Jak przyznał selekcjoner Michał Probierz podczas konferencji prasowej w Hanowerze, Robert Lewandowski może pojawić się na meczu z Austrią, z którą Polska zmierzy się 21 czerwca.

Również wysłannik WP SportoweFakty na Euro 2024 Dariusz Faron zabrał głos w tej sprawie, jednak z jego informacji wynika, że Robert Lewandowski, może pojawić się dopiero na trzecim meczu z Francją, który odbędzie się 25 czerwca.

Trzymamy za Roberta Lewandowskiego mocno kciuki i już nie możemy się doczekać, kiedy zobaczymy go na boisku!

