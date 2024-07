Nadgarstki można wzmocnić za pomocą ćwiczeń i przyrządów rehabilitacyjnych. Z problemem osłabionych i bolących rąk, a szczególnie dłoni i nadgarstków, borykają się przede wszystkim osoby pracujące na co dzień przy biurku. Ruchy nadgarstków są wzmożone, gdy pracownicy biurowi muszą pisać na klawiaturze lub wypełniać dokumenty ręcznie.

Jak wzmocnić nadgarstki: ćwiczenia

Aby wzmocnić mięśnie i stawy nadgarstka można wykonywać proste ćwiczenia w domu:

1. Zaciśnij pięści tak, aby kciuki były skierowane ku sobie. Zacznij ruszać dłońmi w górę i dół. Powtórz ćwiczenie 10 razy.

2. Zaciśnij pięści tak, aby kciuki skierowane były do góry. Zacznij synchronicznie poruszać nimi w prawo i lewo. Powtórz ćwiczenie 10 razy.

3. Zaciśnij pięści swobodnie, jak ci wygodnie. Wykonuj w dowolnym kierunku ruchy okrężne, a później zmień kierunek.

4. Wyciągnij otwarte dłonie przed siebie. Faluj dłońmi w górę i w dół. Powtórz 5 razy.

5. Wyciągnij ręce do góry. Swobodnie otwartymi dłońmi zacznij machać, jak w przypadku pożegnania przechylając samą dłoń do przodu i do tyłu.

Jak wzmocnić nadgarstki: przyrządy

Aby wzmocnić mięśnie i stawy nadgarstka można ćwiczyć również na prostych przyrządach rehabilitacyjnych, m.in.:

jojo – kulka, która ma skręcony w środku sznurek. Często wykorzystywana przez dzieci do zabawy, która polega na wypuszczeniu kulki i przyciągnięciu jej do ręki z powrotem za pomocą sznurka.

– kulka, która ma skręcony w środku sznurek. Często wykorzystywana przez dzieci do zabawy, która polega na wypuszczeniu kulki i przyciągnięciu jej do ręki z powrotem za pomocą sznurka. ściskacze – przyrząd zmusi do pracy mięśnie dłoni i nadgarstka poprzez pracę siłową. Ruch wykonywany przy ćwiczeniach na ściskaczu to po prostu ściskanie jedną ręką przyrządu.

– przyrząd zmusi do pracy mięśnie dłoni i nadgarstka poprzez pracę siłową. Ruch wykonywany przy ćwiczeniach na ściskaczu to po prostu ściskanie jedną ręką przyrządu. hantle – podnosząc spore obciążenie wzmocnisz mięśnie nadgarstka z największą skutecznością. Wystarczy, że zaczniesz podnosić hantelki samymi dłońmi, co wprawi w ruch wszystkie mięśnie dłoni i nadgarstka.

Ćwiczenia na nadgarstki są proste i bezpieczne. Należy wykonywać je codziennie lub co drugi dzień, a szybko odczuje się różnice. Ręce i dłonie przestaną być obolałe.