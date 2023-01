Anna Lewandowska zdradziła swoim fankom jej sposób na cellulit i szczupłe uda. To nie ćwiczenia!

Katarzyna Cichopek, pracując przed kamerami i wcielając się w różne role przy kolejnych produkcjach telewizyjnych, ze wszystkich sił dba o swoje włosy. Branża filmowa wymaga częstej zmiany fryzur, farbowania i stylizacji będących wyzwaniem dla włosów, dlatego gwiazdy na co dzień zapewniają im maksymalne odżywienie i ochronę. Wiemy, która odżywka przychodzi z pomocą znanej aktorce. Bez jakiej odżywki do włosów Katarzyna Cichopek „nie funkcjonuje”? “Ja generalnie bez odżywki nie funkcjonuję. Jest mi ciężko rozczesać włosy (właśnie takie kręcone), dlatego ta odżywka przychodzi mi z pomocą. Dodatkowo mocno nawilża.” - wyznała Katarzyna Cichopek na swoim instagramowym profilu. Odżywka Halier z serii Re:scue ma działanie mocno odbudowujące. Aktorka zapewnia, że dzięki tej pielęgnacji „ nie są jej straszne kąpiele słoneczne i kąpiele w morskiej wodzie ”. Jak zapewnia, odżywka faktycznie poprawia kondycję włosów z tendencją do łamania się i kruszenia, a także takich jak jej, czyli rozjaśnianych i farbowanych. Jako uzupełnienie pielęgnacji domowej celebrytka poleca także szampon z tej samej linii, który urzekł ją zapachem. Odżywka ułatwia Kasi Cichopek stylizację jej ulubionej fryzury , w której włosy są mocno podniesione u nasady, ale nie puszą się. W promocji na stronie Nutridome, oficjalnego dystrybutora marki Halier, kupimy ją teraz aż o 60% taniej. Zobacz także : Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już myślą o ślubie?! „Nie powinni zwlekać” Co o ulubionej odżywce Katarzyny Cichopek sądzą internautki? Obserwując Katarzynę Cichopek łatwo zauważyć jej bujną fryzurę. Mocne i błyszczące włosy, pomimo rozjaśniania końcówek i pasemek oraz częstych zabiegów prostujących, zawsze wyglądają na zdrowe i zadbane . Aktorka do codziennej pielęgnacji...