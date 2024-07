Dekoracja choinki zależy od gustu i wystroju wnętrza. Do nowoczesnych pomieszczeń będą pasowały chłodne kolory, np. niebieski, biały i srebrny. W tradycyjnych wnętrzach można pokusić się o połączenie złota i czerwieni.

Wybór stylu, w jakim chcesz ubrać choinkę to pierwszy krok przed jej zdobieniem. Pamiętaj o bombkach, innych zawieszkach i łańcuchach.

Jaki rodzaj drzewka wybrać?

Główna kwestia do rozstrzygnięciu podczas kupna drzewka to wybór między żywą i sztuczną choinką. Dla tych, którzy nie chcą sprzątać igieł z dywanu lub podłogi, decyzja jest prosta. Sztuczna choinka po wyrzuceniu długo się rozkłada. Prawdziwa choinka ma swój urok i piękny zapach. Zazwyczaj wybierane są sosny, świerki lub jodły.

Przy kupnie żywego drzewka świątecznego sprawdź, czy na pewno jest świeże i czy nie ma brązowych igieł. Na żywym drzewku, które podlewane postoi w domu dość długo, gałązka łatwo się ugina. Jeśli pęka, oznacza to że ma w sobie mało soków, a jej igły szybko opadną. Oszacuj, jakiej wysokości drzewko zmieści się w domu. Uwzględnij przy tym, czy choinka ma stać bezpośrednio na podłodze czy też na stoliku.

Propozycje dekoracji choinki świątecznej

Ubierając choinkę, pamiętaj o tym, że duże bombki najlepiej powiesić na dole drzewka. Mniejsze zawieś wyżej. Dzięki temu zachowasz proporcje. Łańcuchy prezentują się najlepiej na dolnych gałęziach.

Możesz ubrać choinkę w jednej tonacji bądź stworzyć kolorowe drzewko. Innym sposobem ozdobienia jest połączenie dwóch kolorów, np. zieleni i złota. Ze złotymi bombkami i łańcuchami bardzo dobrze wyglądają też te w kolorze czerwonym. To klasyczne połączenie. Chłodne biało-srebrne ozdoby także dobrze wyglądają na choince. Kontrastują z zielenią drzewka. W nowoczesnym wnętrzach dobrze będzie prezentować się choinka w czarno-białym kolorze. Ciekawe połączenie to białe i niebieskie bombki. Ciepłe, nieco bajkowe zestawienie to jasny róż i fiolet. Inny pomysł to zielono-srebrne połączenie bombek. Możesz też oszronić choinkę, a ozdoby ograniczyć do minimum.

Na choince warto też powiesić własnoręcznie wykonane ozdoby, w tym łańcuchy. Możesz je zrobić z np. papieru, makaronu, szyszek, filcu. Świąteczne drzewko często ozdabiane jest słodyczami: piernikami i cukierkami.

