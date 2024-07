Choinka z papieru może być wykonana na różne sposoby. Można użyć papieru kolorowego, ozdobnego czy nawet zużytych zeszytów albo starych książek. Własnoręcznie zrobiona choinka będzie cieszyła oko bardziej niż ta, którą można kupić w sklepie.

Choinka z papieru: stary, niepotrzebny zeszyt

Do wykonania papierowej choinki potrzebny będzie stary zeszyt, nożyczki, klej, kawałek tektury oraz drewniany patyczek do szaszłyka. Dobrze by było, gdyby zeszyt miał dwustronnie zapisane kartki.

Kartki zeszytu trzeba pociąć na kwadraty w różnych rozmiarach. Największe kwadraty powinny mieć boki 8x8 cm, a następne wymiary kwadratów należy zmniejszać o 1 cm, dotąd, aż najmniejsze będą miały 2x2 cm. Trzeba przygotować po 20 kwadratów z każdego wymiaru. Łączna liczba wszystkich wyciętych kwadratów powinna wynosić 140.

Następnie trzeba przygotować szkielet choinki. W tym przypadku będzie nim patyczek do szaszłyka. Aby patyczek był stabilny i aby choinka się nie przewróciła, należy zabezpieczyć szkielet, np. za pomocą stojaka na choinkę wykonanego z plasteliny. Wystarczy uformować kulkę z plasteliny, a następnie nadziać na nią patyczek i przycisnąć do podłoża, na którym ma stać choinka.

Kiedy szkielet jest już stabilny, należy nabić na patyczek przygotowane kwadraty, zaczynając od największych i kończąc na najmniejszych. Każdy kwadrat należy obracać, tak aby rogi kwadratów się nie nakładały. Po każdej warstwie kwadratów danego rozmiaru należy nadziać na szkielet mały kwadracik wycięty z tektury. Dzięki temu choinka będzie stabilniejsza. Kiedy wszystkie wycięte kwadraty zostaną użyte, choinka jest gotowa.

Tak przygotowana choinka może stać na komodzie albo nawet wigilijnym stole. Należy jednak pamiętać, aby choinka nie była postawiona zbyt blisko świecy lub kominka, ponieważ może spłonąć.