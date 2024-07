Biustonosz ciążowy należy dopasować do zmieniającego się rozmiaru biustu. Ważne, aby miseczka obejmowała całą pierś. Stanik musi dobrze podtrzymywać biust. Biustonosz do karmienia powinien być wygodny i mieć odpinane klapki, które ułatwiają karmienie.

W czasie ciąży zmienia się rozmiar biustu, dlatego zwykle trzeba wybrać nowy rozmiar stanika. Prawidłowo dobrana bielizna odciąży kręgosłup i zapobiegnie tworzeniu się rozstępów.

Zmieniający się rozmiar biustu w ciąży a miseczki stanika

Ciężarne powinny dostosowywać rozmiar biustonosza do powiększających się piersi na bieżąco. Nie ma potrzeby kupować staników na zapas. Niekoniecznie trzeba też kupować biustonosz przeznaczony specjalnie na czas ciąży. Wystarczy, że będzie dobrze dopasowany, miękki i wygodny. Przy wyborze miseczek w staniku należy kierować się tym, w jaki sposób leży w nich pierś. Powinna się mieścić w staniku w całości, zarówno na przodzie, jak i po bokach. Nie może na nią nachodzić brzeg miseczki. W dobrze dobranym biustonoszu pierś nie wystaje ponad górną krawędź miski.

Biustonosz ciążowy – obwód

Aby zmierzyć obwód pod biustem, należy to zrobić na wydechu. Trzeba ściśle objąć ciało miarką. Od wyniku odejmuje się 5 cm i zaokrągla do rozmiarów dostępnych w sklepie. Jeśli obwód wynosi 88 cm, najlepszy będzie biustonosz o szerokości 80 cm. Podczas noszenia materiał z pewnością się rozciągnie. To właśnie pas materiału pod biustem podtrzymuje piersi. Powinien być prawidłowo dopasowany – niezbyt ciasny, ale odczuwalny. Przy mierzeniu należy zapiąć stanik na ostatnią haftkę, w której obwód jest najszerszy. W ciąży obwód wokół biustu zmienia się, dlatego warto kupić przedłużkę do stanika. Powinna mieć kilka haftek. Jeśli biustonosz jest dobrze dobrany, po zsunięciu ramiączek piersi nie zmienią znacząco swojej pozycji. Mogą jedynie nieco opaść.

Kiedy kupić biustonosz do karmienia?

Najlepszy czas na zakup biustonosza do karmienia to 9. miesiąc ciąży. Piersi często powiększają się pod sam koniec ciąży - w takiej sytuacji nie ma potrzeby wcześniejszej wizyty w sklepie. Aby dobrać prawidłowy rozmiar stanika, należy zmierzyć swój obwód pod biustem i określić wielkość miseczki. Najważniejsze jest jednak przymierzenie kilku modeli. Dopiero wtedy można określić, który jest wygodny, obejmuje całą pierś i dobrze podtrzymuje biust. Biustonosz do karmienia powinien mieć około 10 cm mniej w obwodzie niż wskazuje pomiar w trakcie ciąży. Przyszła mama, która nie przytyła wiele, może kupić stanik o średnicy takiej jak przed zajściem w ciążę. Natomiast miseczka powinna być o jeden rozmiar większa niż ta noszona w trakcie oczekiwania na dziecko.

Czy biustonosz do karmienia powinien być usztywniany?

Skóra wokół piersi w okresie laktacji jest szczególnie wrażliwa. Z tego powodu lepiej kupić biustonosz do karmienia bez fiszbin. Mogą one uwierać i podrażniać biust. Miękki stanik to dobry wybór na noc. Kobiety, które niedawno urodziły, często zakładają biustonosz także do spania. Wkładają do niego wkładki laktacyjne, które chronią pościel i piżamę przed ulaniem się mleka z piersi. Biustonosz zmniejsza też ryzyko pojawienia się rozstępów po ciąży. Skóra na biuście rozciąga się w zależności od tego, czy mama jest po czy też przed karmieniem. Jeśli jednak kobieta czuje się wygodnie w biustonoszu usztywnianym fiszbinami, może go nosić. Ważne, aby nie uciskał piersi.

Wygodny stanik do karmienia – odpinane klapki

Staniki dla karmiących mam mają odpinane klapki, dzięki którym można wygodnie karmić dziecko. Przy mierzeniu należy zwrócić uwagę, czy można otworzyć zapięcie jedną ręką. Powinno być to bezgłośne, aby nie obudzić dziecka. W zależności od preferencji można kupić stanik, który odsłania górę piersi bądź tylko okolice brodawki.