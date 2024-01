Sandra Kubicka spodziewa się synka. Codzienność przyszłej mamy możemy zaobserwować na jej Instagramie, gdzie codziennie ochoczo dzieli się z fanami przebiegiem swojej ciąży. Teraz jednak, Kubicka jest zaniepokojona i ostrzega Barona. Chodzi o brzuszek!

Ciężarna Sandra Kubicka pokazała brzuszek

Sandra Kubicka wprost nie może doczekać się, aż na świat przyjdzie jej wyczekiwany synek. Dlatego przyszła mama na bieżąco relacjonuje fanom kolejne etapy ciąży - tym razem 29-latka wstawiła na Instagram nagranie, w którym pokazuje swój ciążowy brzuszek. Jest już naprawdę spory.

Przyszła mama, jak sama mówi, jest lekko przerażona faktem, że to nie koniec i w kolejnych miesiącach jej obwód będzie się jeszcze sporo powiększał.

W środku jest człowiek... gigant prawdopodobnie albo nie wiem - mówi Sandra.

Instagram @sandrakubicka

Na nagraniu Kubicka zwróciła się również bezpośrednio do ojca dziecka - Aleksandra Barona. Wyraźnie go ostrzegła:

Aleksander... jak on będzie tak wysoki, jak Ty, to... Ty będziesz rodził - zażartowała celebrytka.

Widać, że Sandra Kubicka cieszy się wyczekiwaną ciążą i przeżywa każdy jej moment. Niedawno zrelacjonowała również to, że wchodzi w etap ciąży, w którym nie śpi całą noc i nie może sobie znaleźć miejsca. Mimo niedogodności Sandra nie zapomina o tym, że bardzo długo starała się zajść w ciążę i z uśmiechem na ustach opowiada o jej przebiegu. Kubicka choruje na PCOS - zespół policystycznych jajników, co było główną przyczyną problemu. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że gwiazda cieszy się ze swojego błogosławionego stanu!

Instagram @sandrakubicka

Niestety, okres ciąży nie pod wszystkim względami jest dla gwiazdy łaskawy. W dniu swoich urodzin Sandra Kubicka opowiedziała o atakach hakerskich na jej firmę. Mamy nadzieję, że problem wkrótce zostanie rozwiązany i życzymy przyszłej mamie dużo zdrowia!

