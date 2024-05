Lenka i Jan Klimentowie w 2022 roku powitali na świecie swojego pierwszego synka Cristiana. Tancerze znani z programu "Taniec z Gwiazdami" szczerze przyznali, że na ten cud czekali aż 6 lat. Teraz Lenka Kliment pokazała swój ciążowy brzuszek i przekazała ważne wieści!

Lenka Kliment dała się poznać podczas kilku edycji programu "Tańca z Gwiazdami", w którym brała udział. Wraz ze swoim mężem Janem Klimentem doczekali się syna i wówczas Lenka całkowicie zrezygnowała z brania udziału w tanecznym show i poświęciła się macierzyństwu. Klimentowie są bardzo zgodnym małżeństwem i mimo różnicy wieku doskonale się ze sobą dogadują. Niedawno, Lenka Kliment zorganizowała niespodziankę dla swojego męża z okazji jego 50. urodzin i zabrała go na kolację, a następnie zaprosiła w tajemnicy przed tancerzem gości, aby wspólnie celebrować jego święto.

Teraz jednak Lenka zaskoczyła fanów i dodała zdjęcie z ciążowym brzuszkiem. Szybko jednak internauci zorientowali się, że jest to archiwalne zdjęcie z okresu, w którym Lenka Kliment była w ciąży z Cristiankiem. Tancerka chciała zwrócić bowiem uwagę fanów, bo miała im do przekazania ważne wieści!

Ze względu na to, że Was informowałam, że idę do szpitala, gdzie rodziłam i będę prowadziła króciutkie warsztaty tańca dla wszystkich, którzy tylko przybędą, bo są specjalnie zorganizowane dni otwarte właśnie w tym szpitalu

- zdradziła Lenka.