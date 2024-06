Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała poruszający wpis. Zaskoczyła fanów zdjęciami, wśród nich było takie z ciążowym brzuszkiem. Nie przez przypadek je wybrała:

Fani są poruszeni

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poznali się w 3. edycji i do tej pory pozostają szczęśliwym małżeństwem. Dziś są dumnymi rodzicami syna i córeczki, a mały Jerzyk obchodził właśnie swoje piąte urodziny. Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z tej okazji opublikowała w sieci poruszający wpis, w którym uczciła wielki dzień swojego synka. Postanowiła podzielić się także wspomnieniami z ostatnich chwil zanim została mamą po raz pierwszy:

Anita pokazała archiwalne zdjęcie, na którym pozuje z ciążowym brzuszkiem.

Dumna mama z okazji urodzin synka wspomniała także, jak wyglądały pierwsze chwile, kiedy mogła przytulić swoje dziecko po raz pierwszy:

Jazda do szpitala. Dokładnie pamiętam chwilę, kiedy dostałam Jerzyka pierwszy raz na ręce. Łzy zaczęły płynąć mi po policzkach i były to takie najszczersze łzy szczęścia. Wypełnił mnie spokój i miłość, coś pięknego, nie do opisania.. nagle świat się zatrzymał i całkowicie przewartościował.

Dziś mały Jerzyk, synek Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma już skończone pięć lat. 6 czerwca obchodził swoje urodziny, a zdjęciami z domowej imprezy jego rodzice podzielili się w sieci: