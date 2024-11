Sylwia Przybysz w ostatnim czasie bardzo wycofała się z publikowania w sieci nowych kadrów, które dotychczas publikowała dość chętnie. Fani nie mogli więc doczekać się jej powrotu i wygląda na to, że mają powody do radości. Sylwia wrzuciła właśnie na Instagram nowe zdjęcie i zapowiedziała im, że być może już niedługo będzie mogła podzielić się z nimi czymś ważnym! Fani nie kryli radości, a niektórzy podejrzewają, co to może być za wiadomość!

Sylwia Przybysz zapowiada: "Niedługo usłyszycie jakieś dobre wieści"

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski, mimo iż nie mają nawet trzydziestki, są już po ślubie, a także doczekali się trójki dzieci. W 2020 roku na świat przyszła ich pierwsza córeczka Pola, rok później ich rodzina powiększyła się o drugą pociechę, którą influencerzy nazwali Nela, a w 2023 roku przyszła na świat Jaśminka. Influencerzy już od dawna mówili publicznie, że duża rodzina, to coś, o czym marzą najbardziej.

Kolejnym marzeniem Sylwii i Jasia był zakup wielkiego domu - to również udało im się zrealizować. Rok temu zakochani zdecydowali się nabyć 230-metrową willę w otoczeniu lasu i przez kilka miesięcy na bieżąco relacjonowali fanom, jak wygląda remont poszczególnych pomieszczeń w ich nowym domu. Mogliśmy zobaczyć m.in. jak Sylwia i Jan Dąbrowscy urządzili pokój córeczek, a także pochwalili się domkiem dla dzieci, który stanął w ich ogrodzie. Pod koniec maja Sylwia i Jan wraz z córkami przeprowadzili się do nowego domu, a niedługo później zapowiedzieli koniec prac budowlanych w ich nowym gniazdku.

Wydawać by się mogło, że Sylwia i Jaś mają teraz o wiele więcej czasu dla siebie, jednak influencerka nagle zniknęła z sieci! Co prawda od czasu do czasu odzywała się do fanów, jednak nie z taką intensywnością jak do tej pory. Sylwia Przybysz tłumaczyła się, że pochłonęło ją czytanie książek. Ostatnio influencerka postanowiła wrócić jednak na "dobre tory" i udostępniła nagranie, na którym śpiewa cover piosenki.

Pamiętacie mój cover tej piosenki ? Uwielbiam wracać wspomnieniami do tych czasów - napisała.

Teraz jednak postanowiła napisać nieco więcej i przyznała, że "dużo się dzieje", dlatego jest jej teraz mniej. Przy okazji Sylwia Przybysz zdradziła, że być może już niedługo przekaże "dobre wieści".

Ostatnio jest mnie tu trochę mniej ale uwierzcie - dużo się dzieje. Być może niedługo usłyszycie jakieś dobre wieści - napisała Sylwia.

Pod jej postem od razu pojawiło się wiele komentarzy od fanów, którzy nie ukrywali zachwytu z powrotu Sylwii i mają podejrzenia, z czym może wiązać się jej dobra wiadomość.

Świąteczna piosenka ?

Coś czuję że będzie śpiewane

Powrót do śpiewania - zgadują fani.

Inni podejrzewają jednak, że dobre wieści wcale nie wiążą się z nowym utworem, a z... bobasem!

Myślę że kolejny dzidziuś

Sysia jesteś w ciąży? - zastanawiają się fani.

Cóż pozostaje nam tylko czekać, aż Sylwia podzieli się dobrą nowiną!

