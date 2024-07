Pokój marzeń to miejsce idealne do pracy i odpoczynku. Pokój, który inspiruje i napełnia pozytywną energią. Zaangażuj dziecko w urządzanie własnej przestrzeni. To ono ma się w nim czuć komfortowo. Możesz podsuwać mu pomysły i dbać o praktyczne aspekty wystroju wnętrza.

Urządzając pokój wspólnie wybierajcie zarówno meble, jak i elementy dekoracyjne, np. fototapetę albo naklejki do ozdabiania ścian.

Ściany w pokoju dla dziewczynki

Aranżację pokoju najczęściej zaczyna się od ścian. W wymarzonym pokoju nie wystarczy pomalować ich jednolitym kolorem. Jedną ze ścian warto zostawić odsłoniętą, przynajmniej częściowo, i kreatywnie zaaranżować. Przy ścianie można ustawić sofę albo łóżko. Nie powinno natomiast stać przy niej biurko, ponieważ widok na ścianie mógłby rozpraszać dziecko podczas nauki.

Na ścianie może znaleźć się fototapeta z ulubionymi zwierzętami dziecka, zdjęciem dna oceanu, pięknego zamku lub malowniczego krajobrazu, a także postać lub scena z ulubionej baśni, ulubionego filmu albo gry komputerowej, obrazek baśniowego miasta, galaktyka albo abstrakcyjny, kolorowy wzór. Zamiast fototapety na jednolitej ścianie można nakleić naklejki z wzorami lub grafikami, sylwetkami postaci i zwierząt. Na suficie można natomiast umieścić fluorescencyjne gwiazdki, które będą świeciły nocą, po zgaszeniu światła.

Ścianę bądź jej fragment można także pomalować farbą tablicową. Dzięki temu będzie można pisać po niej jak po szkolnej tablicy, np. kolorowymi kredami.

Łóżko z baldachimem własnej roboty

Wiele dziewczynek marzy o tym, żeby sypiać w łożu z baldachimem. Nie należy traktować tego wyłącznie jako kaprysu dziecka, baldachimy w pokoju dziecięcym mają też praktyczną funkcję. Pozwalają oddzielić przestrzeń do wypoczynku od przestrzeni do pracy, co ułatwia dziecku zarówno spokojne zasypianie, jak i pracę w skupieniu.

Łóżka z baldachimem na ogół zajmują dużo miejsca, dlatego nie do każdego pokoju można je wstawić. Baldachim można jednak zrobić samodzielnie i zawiesić nad zwyczajnym łóżkiem. Wystarczy umieścić haczyki na suficie tak, aby każdy z nich znalazł się nad jednym rogiem łóżka. Pomiędzy haczykami należy przeciągnąć linkę lub sznurek tak, żeby pod sufitem powstał prostokąt. Na stelaż z linki należy następnie narzucić cienki, zwiewny materiał albo firankę. Materiału powinno być na tyle dużo, żeby przysłonił boki łóżka oraz przestrzeń nad nim. Należy zatem pomnożyć przez 2 wysokość pokoju i dodać do tego szerokość łóżka. Aby materiał nie zsuwał się z linki, należy zaszyć go ręcznie w kilku miejscach wokół stelaża.

Kącik do pracy dla dziewczynki

Oprócz miejsca do wypoczynku w pokoju powinno znaleźć się też miejsce do pracy. Biurko, przy którym dziecko będzie odrabiało lekcje, powinno przede wszystkim zostać dopasowane do jego wzrostu. Dobrze jest, jeśli biurko ma wiele schowków. Przydatne są nadstawki lub półki zawieszone nad biurkiem, dzięki którym można utrzymać w porządku książki, zeszyty oraz przybory do pisania. Niektóre biurka mają schowek pod blatem, do którego można schować np. laptopa lub klawiaturę. W sprzedaży są też biurka dwustronne, narożne, rozkładane lub rozsuwane. Dzięki różnym udogodnieniom pozwalają lepiej zorganizować potrzebną przestrzeń, a także oddzielić miejsce do nauki od przestrzeni do pracy kreatywnej, hobby, np. malowania, sklejania modeli albo robienia biżuterii.

