W pokoju młodzieżowym dla dziewczyny obowiązkowo musi znaleźć się kącik do nauki, spania i odpoczynku. Dla dziewczyn i odwiedzających je koleżanek liczy się oryginalny i efektowny wygląd pokoju.

Aranżacja pokoju młodzieżowego dla dziewczyny

Pokój dla dziewczyny może być urządzony na wiele sposobów, ale to nastolatka powinna zadecydować jak ma wyglądać. Rodzice powinni wspierać przy tym swoje dziecko i dążyć do tego, aby pokój dla dziewczyny odzwierciedlał jej pasje i zainteresowania.

1. Kolor ścian – powinien odzwierciedlać charakter nastolatki. Należy wybrać takie barwy, aby dziewczyna czuła się w nich komfortowo, zarówno podczas odpoczynku, jak i nauki. Może to być odcień bieli z przeróżnymi dodatkami. Jeśli chcesz, aby pokój nastolatki był bardziej radosny możesz wybrać odcienie fioletu, wrzosu, różu, zieleni, czy żółci. Możesz połączyć ze sobą też dwa kolory, np. fiolet z bielą, czy ciemny róż z beżem. Pamiętaj, że ostateczna decyzja o kolorze ścian w pokoju należy do nastolatki.

2. Meble – najlepszym rozwiązaniem w pokoju młodzieżowym dla dziewczyny będą wielofunkcyjne meble. Powinny być one nie tylko ładne, ale i użyteczne, czyli takie aby można było je dowolnie zestawiać i po jakimś czasie zmieniać ustawienie. Co więcej, meble powinny zawierać dużą liczbę szafek, szuflad i półek, aby nastolatka mogła pomieścić w nich książki, ubrania i inne akcesoria. Dodatkowo można zainwestować w toaletkę z lustrem i stołkiem, przy której nastolatka będzie mogła czesać się, a potem malować. Jeśli dziewczyna nie potrzebuje specjalnych mebli, postaw na dużą szafę z lustrem.

3. Łóżko – wybór łóżka zależy od powierzchni pokoju. Jeśli pokój jest duży możesz kupić zwykłe łóżko z materacem. Jest ono wygodne z kilku powodów. Po pierwsze jest większe od łóżka piętrowego, a po drugie nie wymaga chowania pościeli. Łóżko stanie się idealnym kącikiem na wieczorne przemyślenia, czytanie książek, czy prowadzenie pamiętnika.

4. Dywan – powinien znajdować się na środku podłogi i nie może być zbyt duży. Najlepiej jakby był w kształcie jaja bądź prostokąta. Może to być zwykły, płaski dywan, który łatwo będzie odkurzać. Coraz częściej rodzice decydują się na dywany z włosem, które są miękkie i delikatne. Niestety, ciężko się je odkurza. Kolor wykładziny powinien być niewiele jaśniejszy bądź ciemniejszy od koloru ścian i najlepiej jakby był do niego zbliżony. Kiedy więc postawisz na wrzosową barwę ścian, najlepszy do nich okaże się dywan w kolorze fioletowym.

5. Oświetlenie – odpowiednie oświetlenie miejsca nauki jest jednym z najważniejszych celów w projektowaniu wnętrz dla nastolatek. Pomieszczenie powinno być jasne i mocno doświetlone światłem dziennym. Biurko należy oświetlić lampą. Dla dziecka leworęcznego sztuczne światło powinno padać z prawej strony, a dla dziecka praworęcznego z lewej. Nie należy ustawiać światła za plecami siedzącego przy biurku dziecka.

6. Dodatki – na ścianach możesz rozwiesić obrazy, plakaty idoli lub zdjęcia przedstawiające np. uśmiechnięte postacie czy zwierzęta. Dodatkowo regał czy półki możesz udekorować porcelanowymi ozdobami. Na ścianie można zawiesić także mapę świata bądź tablicę korkową, na której dziewczyna może umieszczać karteczki z ważnymi dla niej notatkami.

W pokoju nastolatki warto postawić ławę i pufki bądź siedziska. Nie zapominaj o tym, że ostateczny wybór aranżacji pokoju należy do nastolatki.

