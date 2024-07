Farba tablicowa to matowa farba, dzięki której pomalowana powierzchnia zyskuje właściwości takie same, jak tablica szkolna. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, dzięki któremu wnętrze zyskuje niecodzienny i bardzo oryginalny charakter.

Farba tablicowa oprócz ścian nadaje się również do wykorzystania do tworzyw, takich jak drewno, szkło, metal czy ceramika. Dzięki temu liczba zastosowań tej niezwykłej farby rozszerza się w sposób niemal nieograniczony. Należy jedynie pamiętać o właściwym przygotowaniu podłoża zanim zaczniemy malować. W przypadku powierzchni błyszczących warto je najpierw zmatowić papierem ściernym o wysokim gradiencie.

Farba tablicowa – dziecięcy kącik lub tablica informacyjna

Dziecięcy pokój, w którym bez ograniczeń można malować i pisać po ścianach to marzenie niejednego malucha. Jeżeli pokój jest mały, można wygospodarować jedynie niewielki obszar, który będzie pełnił rolę tablicy. Jednak dzięki dostępności szerokiej gamy kolorystycznej farb tablicowych nie musimy się martwić, że przyciemnimy wesoły, dziecięcy pokój czarną powierzchnią. Pomalowanie farbą tablicową fragmentu ściany, drzwi czy np. drewnianej ozdoby wykonanej z europalety to super rozwiązanie. Taką drewnianą tablicę możemy powiesić nad biurkiem lub w przedpokoju koło wieszaka na ubrania i notować na niej ważne rzeczy – listę zakupów lub wiadomości do pozostałych domowników.

Idealne rozwiązanie do kuchni – farba tablicowa na frontach szafek

Farba tablicowa jest szczególnie praktycznym rozwiązaniem w kuchni. Doskonale sprawdza się jako miejsce na rodzinne notatki, można nią pomalować również fronty szafek, lodówki a nawet pojemniki na kasze czy makarony. Jej dużym atutem jest to, że napis lub rysunek z łatwością zetrzemy używając suchej lub mokrej gąbki czy szmatki.

Kolory farby tablicowej

Najpopularniejsze barwy farb tablicowych to biała, czarna i szara. Jednak w tej kwestii obecnie nie ma już ograniczeń. Dostaniemy ją w wielu barwach takich jak, np. szary, fioletowy, niebieski, pomarańczowy, zielony, czerwony. Oczywiście najlepiej w tym przypadku sprawdzają się ciemne i nasycone kolory. Dzięki temu rysunki i napisy wykonane na pomalowanej taką farbą powierzchni są lepiej widoczne i czytelne.

Farba tablicowa - cena i sposób malowania

Cena farby tablicowej uzależniona jest od jej jakości, producenta oraz od pojemności opakowania. Przykładowo za 1 litr farby wiodącej marki zapłacimy około 90 zł. Gdzie kupić farbę tablicową? Dostaniemy ją obecnie w większości sklepów z artykułami remontowymi oraz w dużych marketach budowlanych i sklepach internetowych. Najczęściej konieczne jest naniesienie dwóch warstw farby, by powierzchnia była idealnie nią pokryta. Farby tablicowe są gęste dlatego proces malowania może być nieco trudniejszy niż w przypadku zwykłej farby ściennej. Malowanie nimi wymaga większej staranności. Najlepiej w tym celu używać wałka, ponieważ daje nam lepszą strukturę farby po naniesieniu jej na ścianę.

Bardzo ważne jest, aby farba nie ścierała się w momencie, gdy będziemy zmazywać narysowane za pomocą kredy rysunki. Dlatego warto zwrócić uwagę podczas zakupu, by była wodoodporna i niesypiąca.

Pomalowanie ściany farbą magnetyczną i dodatkowo farbą tablicową daje nam powierzchnię, po której nie tylko możemy pisać kredą, ale również przyczepiać różnego rodzaju ozdoby czy notatki za pomocą magnesów.

