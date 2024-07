Meble pełniące jednocześnie kilka różnych funkcji, odpowiednia kolorystyka i aranżacja okien i ścian sprawią, że niewielką przestrzeń można zagospodarować i wygodnie, i estetycznie. Aby wiedzieć, jak urządzić mały pokój, wystarczy znać triki, które optycznie powiększają przestrzeń.

Niezależnie od tego, czy urządzamy pokój dla osoby dorosłej, dziecka czy nastolatka, obowiązują podobne zasady urządzania małych pomieszczeń. Tematycznymi dodatkami i kolorami możemy dodatkowo nadać pomieszczeniu charakter dopasowany do jego mieszkańca.

Krok 1: ściany

Jasny kolor ścian optycznie powiększa przestrzeń, dlatego warto użyć jasnych farb do pomalowania małego pokoju. Jednak nie ma sensu rezygnowanie na siłę z barwnych akcentów czy nawet kolorowej jednej czy dwóch ścian, jeśli będzie to pasowało do aranżacji wnętrza i mieszkaniec lokum będzie czuł się w nim dobrze. Jeśli pomieszczenie jest widne, pole do popisu pod względem wykorzystania kolorów rośnie. A jak urządzić mały pokój, do którego wpada niewiele światła? Dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie mocnego oświetlenia oraz luster. Dzięki temu pokój będzie wydawał się większy. Ściany powinny być zagospodarowane tak, by nie przytłaczały pomieszczenia. Naturalnie można je ozdobić obrazami, zdjęciami czy wiszącymi bibelotami, ale lepiej będzie przeznaczyć tę przestrzeń na wiszące półki. Przez to uzyskać można więcej funkcjonalnej przestrzeni.

Krok 2: meble i dodatki

Meble w małym pokoju powinny być maksymalnie funkcjonalne, żeby oszczędzić przestrzeń. Dobrym rozwiązaniem jest składane łóżko np. z szufladami, w których można przechowywać nie tylko pościel, ale i inne rzeczy. Jeśli pomieszczenie jest wysokie, można pokusić się o łóżko z posłaniem „na piętrze”, pod którym można zmieścić biurko i półki na książki i drobiazgi. Szafa i szafki będą zajmowały mniej przestrzeni, jeśli nie będą miały uchwytów lub gdy uchwyty będą niewielkie. Przesuwne drzwi w szafach nie będą wymagały przestrzeni potrzebnej do otwierania klasycznych skrzydeł. Optyczne powiększenie pomieszczenia spowodują także płaskie fronty, najlepiej półmatowe lub połyskujące, w kolorze ścian. Odpowiedzią na pytanie, jak urządzić mały pokój, są także wspomniane już półki. Pokój będzie wydawał się większy, gdy będą one wieszane jedna pod drugą równolegle. Taki pionowy układ nieco „podniesie” sufit. Ponadto półki powieszone odpowiednio nisko mogą pełnić rolę stolika przy kanapie. Przyjazne meble do małych pomieszczeń to składane krzesła i składany stół. W sklepach są też stoliki-taborety różnej wielkości wkładane jeden pod drugi. Mniejsze mogą pełnić funkcję siedzisk, a największy – małego stolika. Istotne w urządzaniu małego pokoju jest też ograniczenie liczby dodatków. Zbyt wiele wiszących na ścianach czy stojących na półkach ozdób sprawi, że przestrzeń będzie wydawała się zagracona i przez to mniejsza. Aby uniknąć optycznego bałaganu, drobiazgi najlepiej chować do szuflad lub pojemników

Krok 3: okna

To, jak urządzić mały pokój, nie jest problemem, gdy okna nie są bardzo duże. Aby nie pomniejszać pokoju, lepiej zawiesić w oknach krótkie firany, bardzo dobrym pomysłem jest całkowite zrezygnowanie z zasłon na rzecz ozdobnej firanki i rolet lub żaluzji. Dzięki temu aranżacja okienna nie zabiera i tak ograniczonej przestrzeni, a wręcz jej dodaje dzięki otwarciu wnęki okna. Rozwiązaniem jest przyczepienie firany do karnisza umieszczonego na suficie. Parapety również mogą zostać wykorzystane jako przestrzeń użytkowa, jednak lepiej nie trzymać na nich np. książek, gdy wentylacja w pomieszczeniu jest kiepska, ponieważ mogą wciągać zbierającą się przy oknach wilgoć.

