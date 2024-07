Dieta kobiety, która niedawno urodziła, powinna przede wszystkim pozwolić na regenerację organizmu obciążonego ciążą i porodem. Kobiety karmiące piersią powinny też dostosować sposób odżywiania się do potrzeb dziecka. Nie uniemożliwia to jednak zrzucenia kilku zbędnych kilogramów, które zostały po ciąży.

Karmienie piersią i racjonalna dieta to najprostszy sposób, żeby szybko schudnąć ciąży.

Nie wierz w diety cud!

Okres po porodzie nie jest najlepszym momentem na wypróbowywanie tzw. „diet cud”, które zazwyczaj polegają na wykluczeniu z diety pewnych składników odżywczych, określonych kategorii produktów (np. dieta białkowa) lub drastycznego ograniczenia liczby dostarczanych kalorii (np. dieta „1000 kalorii”). Organizm, który przez 9 miesięcy „obsługiwał” ciebie i twoje rozwijające się dziecko, a potem doświadczył ogromnego wysiłku, jakim był poród, potrzebuje regeneracji. W okresie połogu i karmienia piersią wskazane jest stosowanie zdrowej, zbilansowanej diety, zawierającej wszystkie kategorie produktów i optymalnej pod względem kaloryczności. Jeśli ze względu na dziecko musisz zrezygnować z jakiegoś produktu, np. z mleka, znajdujące się w nim składniki odżywcze staraj się zrównoważyć, jedząc inne, zawierające je potrawy.

Jakie jest zapotrzebowanie na składniki odżywcze i energię kobiety karmiącej piersią?

Karmienie piersią to najprostszy sposób na odzyskanie szczupłej sylwetki. Laktacja powoduje intensywne spalanie tłuszczu i prowadzi do utraty nadmiarowych kilogramów. Tego procesu lepiej nie przyspieszać na przykład poprzez ograniczanie liczby kalorii. Kobieta karmiąca piersią potrzebuje o 500 kcal więcej niż wynosi jej dziennie zapotrzebowanie kaloryczne. Jeśli więc przed ciążą jej dzienne zapotrzebowanie wynosiło 2000 kcal, to w okresie karmienia piersią potrzebuje ona 2500 kcal dziennie. Zbyt mała liczba kalorii dziennie może skutkować zanikiem pokarmu.

Dieta kobiety karmiącej powinna być też odpowiednio bogatsza w składniki odżywcze. Znacznie zwiększa się zapotrzebowanie na białko (do 110 g na dzień), witaminę C (do 100 g dziennie), witaminy B2 i B6 (odpowiednio do 2,6 mg i 2,9 mg na dzień), kwas foliowy (do 530 mcg dziennie) i cynk (do 21 mg dziennie). Prawidłowo ułożona dieta powinna uwzględniać to zapotrzebowanie. Unikaj pustych kalorii, które oprócz energii nie dostarczają składników odżywczych, ogranicz słodycze, słodkie napoje i soki oraz słone przekąski.

Ćwiczenia fizyczne po porodzie

Już w drugim tygodniu połogu, kiedy naruszone podczas porodu tkanki ciała zdążą się częściowo zregenerować, możesz zacząć wykonywać ćwiczenia fizyczne. Nie powinny być one jednak zbyt intensywne. Bardziej niż na spalanie tłuszczu powinny być ukierunkowane na ujędrnienie ciała. Do bezpiecznych ćwiczeń po porodzie należą ćwiczenia izometryczne, polegające na zwiększaniu napięcia mięśni. Zaciskaj wybrane partie mięśni na 6 sekund i rozluźniaj je. Możesz w ten sposób ćwiczyć mięśnie brzucha, klatki piersiowej, pośladków i ud.