W lipcu 2022 roku Katarzyna Sokołowska podzieliła się radosną nowiną. Gwiazda programu „Top Model” urodziła chłopca, którego nazwała Iwo Lew. Została mamą tuż przed pięćdziesiątką. Późne macierzyństwo to dla niej wielkie szczęście, choć spotkała się z nieprzyjemnymi komentarzami. Ataki w mediach społecznościowych mogły być bardzo bolesne, ponieważ Sokołowska kilka lat przed porodem straciła ciążę. Później postanowiła spróbować metody in vitro. Ta jednak nie powiodła się przynajmniej trzy razy. Reżyserka pokazów mody przeszła długą i krętą drogę, aż wreszcie mogła powitać na świecie wyczekane dziecko. Sokołowska nie zrezygnowała z pracy, ale założenie rodziny odmieniło jej życie. Część obowiązków zaczęła wykonywać z domu. Co jakiś czas chwali się zdjęciami synka. Zobaczcie, jak szybko rośnie Iwo.

Katarzyna Sokołowska pokazała zdjęcie synka. Iwo Lew niedługo będzie miał dwa lata

Niedługo po porodzie Katarzyna Sokołowska zaczęła się dzielić zdjęciami synka. Gwiazda „Top Model” chętnie pokazuje swoją codzienność, dzięki czemu internauci mogą zobaczyć, jak szybko zmienia się Iwo Lew. Dzisiaj chłopiec ma już prawie dwa latka, a jego mama chyba sama jest zdziwiona tym, jak czas pędzi.

Iwo Lew, 21 miesięcy. Nie mogę uwierzyć, że czas płynie tak szybko – napisała na Instagramie Katarzyna Sokołowska.

Reżyserka pokazów mody opublikowała serię zdjęć chłopca. Tylko spójrzcie na jego bujną czuprynę. Chłopiec najwyraźniej zaczyna interesować się liczbami. Fotografie z poniedziałku, 15 kwietnia pokazują, że Iwo Lew rośnie jak na drożdżach. Pozostaje tylko czekać na urodzinową sesję, która prawdopodobnie również pojawi się na profilu Katarzyny Sokołowskiej.

Odkąd gwiazda „Top Model” została mamą, nie ukrywa, że macierzyństwo stało się dla niej priorytetem. Sokołowska długo starała się o dziecko. W pewnym momencie nawet zaczęła godzić się z tym, że być może jednak nigdy nie będzie matką. Jurorka modowego show TVN podkreśla, że obecnie życie wymaga od niej szukania logistycznych rozwiązań, ale zdążyła się już do tego przyzwyczaić. Niedawno Katarzyna Sokołowska otworzyła się na temat późnego rodzicielstwa i podkreśliła, że chciałaby być w pełni zdrowia. Ma świadomość, że często będzie starsza od innych matek, gdy jej synek pójdzie do szkoły.

