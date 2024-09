Dorota i Waldemar już lada moment będą mieli okazję sprawdzić się w roli rodziców pierwszego wspólnego dziecka. Wiadomo już, że na świat przyjdzie dziewczynka, a przyszła mama wygląda wprost kwitnąco, co dostrzegają fani. Nikt nie przypuszczał jednak, że ukochana rolnika tuż przed porodem przejdzie metamorfozę. Dorota z "Rolnika" właśnie pokazała się w nowej odsłonie!

Ciężarna Dorota z "Rolnika" już tak nie wygląda

Choć droga do miłości Waldemara i Doroty z show TVP nie była od początku usłana różami, teraz zakochani są dowodem na to, że czasem o miłość trzeba zawalczyć. Po tym, jak rolnik w programie związał się z Ewą, okazało się, że jednak prawdziwe uczucie łączy go z inną kandydatką - Dorotą.

Teraz para tworzy szczęśliwy związek i niedawno podzieliła się ze światem wiadomością o tym, że ich rodzina się powiększy. Oboje mają już dzieci z poprzednich związków, a teraz będą mieli okazję sprawdzić się w roli rodziców - po raz pierwszy wspólnie! Poród Doroty z "Rolnika" zbliża się wielkimi krokami, ale ukochana rolnika nie próżnuje. Niedawno Dorota i Waldemar kompletowali wyprawkę dla dziecka, a teraz przyszła mama córki podzieliła się wyjątkowym kadrem. Trzeba przyznać, że wygląda inaczej, niż do tej pory, a szczególną uwagę zwracają jej makijaż i fryzura.

Fani są pod ogromnym wrażeniem zmian, jakie zaszły u ukochanej Waldemara. Pod nowym zdjęciem posypały się komplementy, ale również... porównania, m.in. do uczestniczki innego show. Dostrzegacie podobieństwo?

Wygląda jak Ania z ''Warsaw shore''

Podobnie wizualnie do Waldka, przeznaczenie w programie znalezione, wzruszenie

Najlepsza Mama w najlepszej koszulce!

Wow, pięknie

Screen/Rolnik szuka żony

Gołym okiem widać, że Dorota z "Rolnika" promienieje, a stan błogosławiony bardzo jej służy. Nie da się ukryć, że to również za sprawą uczucia, jakim darzy ją ukochany:

Najbardziej w Dorotce urzeka mnie ten jej uśmiech, ta radość do życia, empatia. Potrzebuję po prostu osoby takiej jak Dorotka, która jest takim uzupełnieniem tutaj mnie i tego naszego gospodarstwa - komentował Waldemar przed naszą kamerą.

Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" nie są jedyną parą w polskim show-biznesie, która lada moment powita na świecie dziecko. Maleństwa spodziewają się też Marcin Hakiel wraz z ukochaną Dominiką, a także Marcelina Zawadzka.

Jak myślicie, Dorota i Waldemar niebawem pochwalą się radosnymi wieściami na Instagramie? Na to liczymy!

