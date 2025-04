Łukasz "Lotek" Lodkowski, znany polski komik i stand-uper, przeszedł imponującą metamorfozę, tracąc 51 kilogramów w ciągu czterech lat. Proces ten rozpoczął od diety pudełkowej, która pomogła mu kontrolować kalorie przez około 1,5 roku. To jednak nie wszystko! Łukasz "Lotek" Lodkowski zdradził sekret swojej metamorfozy. Zobaczcie najnowsze zdjęcia komika. Aż trudno uwierzyć, że to on!

Codzienny ruch, deficyt kaloryczny i to jest cala magia podsumowuje swoją metamorfozę komik na Instagramie.

Jak wyglądała dieta Łukasza "Lotka" Lodkowskiego?

Łukasz "Lotek" Lodkowski nie ma wątpliwości, że kluczem do sukcesu była codzienna aktywność fizyczna oraz konsekwentne utrzymywanie deficytu kalorycznego. Dzięki zmianie stylu życia udało mu się schudnąć aż 51 kilogramów w ciągu czterech lat. Jego historia to dowód na to, że zmiana nawyków żywieniowych może prowadzić do spektakularnych efektów.

Drugim filarem metamorfozy była regularna aktywność fizyczna. Początkowo Łukasz Lotek ograniczał się do spacerów, jednak z czasem zaczął również biegać i jeździć na rowerze. Obecnie komik ćwiczy codziennie przez 1,5 godziny na bieżni. Tak konsekwentne podejście do ruchu było jednym z kluczowych elementów, które przyczyniły się do jego spektakularnej przemiany.

Moje schudnięcie trwało 4 lata, więc to się zmieniało w czasie. Na początku dieta pudełkowa rzeczywiście, prawie 1,5 roku na niej byłem, bo nie potrafiłem sam liczyć kalorii i codzienny ruch. Spacery najpierw 4 km, potem 5, 7, 8, 9, 10 km, potem bieganie, potem rower, smart zegarek dużo zmienił i ten ruch faktycznie jest codzienny. Teraz bieżnia codziennie 1,5 godziny mówił komik na Instagramie.

fot. Instagram @lukasz.lotek.lodkowski

Radykalna zmiana stylu życia Łukasza "Lotka" Lodkowskiego

Jednym z najbardziej radykalnych kroków było całkowite wyeliminowanie alkoholu z diety. Komik wprowadził również post przerywany i jadł wyłącznie między godziną 12:00 a 18:00. Ta metoda okazała się dla niego bardzo skuteczna i pomogła mu utrzymać deficyt kaloryczny, co bezpośrednio przełożyło się na dalszy spadek masy ciała.

Podczas swojej drogi do lepszego zdrowia, Łukasz Lodkowski napotkał chwilę stagnacji. Kiedy mimo wysiłków waga przestała spadać, zdecydował się na konsultację lekarską. Specjalista pomógł mu dostosować poziom hormonów, co pozwoliło przełamać impas i kontynuować proces odchudzania.

30 kg zeszło, potem się zatrzymało na bardzo długo, nie wiedziałem, co się dzieje. Zaczęliśmy sobie sami robić jedzenie (...), jemy 2 razy dziennie teraz w godz. 12-18. Poszedłem do lekarza, ustawiliśmy hormony, żeby było dobrze

Tak teraz wygląda Łukasz "Lotek" Lodkowski!

