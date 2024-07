Udko gęsi nacina się nożem i smaży na patelni z tłuszczem. Po zarumienieniu się mięsa dodaje się białe wino, bulion drobiowy i pieczarki. Na koniec całość zalewa się śmietaną. Okrasę można zrobić z udka albo piersi gęsi. Mięso mieli się w maszynce i dodaje przyprawy. Pastę z gęsi najlepiej przechowywać w lodówce.

Okrasę czyli mielone mięso z gęsi najlepiej podawać na chlebie. Na pastę można położyć plasterek kiszonego ogórka. Duszone udko będzie dobrze smakować z gotowanymi ziemniakami lub kaszą gryczaną.

Duszona gęś w białym winie i śmietanie, krok po kroku

Składniki (na 1 porcję):

udko gęsi (około 300 gramów),

250 mililitrów białego wytrawnego wina (1 szklanka),

250 mililitrów bulionu drobiowego z rosołu,

1 cebula,

1 czerwona papryka,

10 pieczarek,

3 ząbki czosnku,

100 mililitrów śmietany 30 procentowej,

3 liście szczypiorku,

3 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżeczka soli,

1 łyżeczka pieprzu.

Czas przygotowania: około 1,5 godziny

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Udo gęsi ponacinaj nożem (mniej więcej w 2 centymetrowych odstępach).

Mięso natrzyj solą i pieprzem.

Rozgrzej oliwę na patelni i dodaj udko.

Smaż około 3 minuty i przełóż na drugą stronę.

Dodaj białe wino i bulion drobiowy.

Zmniejsz ogień i przykryj patelnię pokrywką.

Cebulę obierz, zetrzyj na tarce w małymi oczkami i dodaj do mięsa.

Pieczarki włóż do patelni w całości, a jeśli są większe możesz je przekroić na pół.

Duś całość godzinę.

Pokrój paprykę w cienkie paski i dodaj do mięsa razem ze śmietaną.

Sos duś jeszcze przez 10 minut.

Udko gęsi razem z dressingiem wyłóż na talerz.

Mięso posyp poszatkowanym szczypiorkiem.

Smacznego!

Okrasa z gęsi czyli zmielone mięso z piersi drobiowej, krok po kroku

Do przygotowania okrasy będzie potrzebny smalec z gęsi. Można go kupić w sklepie spożywczym. Słoiczek (300 mililitrów) tłuszczu gęsiego kosztuje około 12 złotych. W kuchni przyda się także maszynka do mielenia mięsa.

Składniki (na około 10 porcji):

pierś gęsi (około 350 gramów),

3 ząbki czosnku,

2 łyżki smalcu gęsiego,

2 łyżeczki majeranku,

1 łyżeczka soli,

1 łyżeczka pieprzu.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Pierś gęsi umyj pod bieżącą wodą i wytrzyj ręcznikiem papierowym.

Posiekaj drób na kawałki i umieść je w maszynce do mielenia mięsa.

Czosnek przeciśnij przez praskę.

Do zmielonego mięsa dodaj majeranek, sól, pieprz, czosnek i smalec.

Wymieszaj na gładką masę.

Okrasę przechowuj w lodówce np. w słoiku lub glinianej miseczce.

Smacznego!