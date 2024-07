Trudno wyobrazić sobie całonocną imprezę, na której nie ma w ogóle alkoholu. Najczęściej na stole pojawia się czysta wódka. Należy ją umiejętnie pić – małymi porcjami, zapijając niegazowanymi napojami i przegryzając co jakiś czas przekąskami, a najlepiej zachowując umiar w piciu.

Reklama

Żeby rano nie obudzić się z kacem jeszcze przed wyjściem należy zjeść coś pożywnego.

Jak się przygotować do imprezy?

Żeby uniknąć przykrego kaca, dobrze jest jeszcze przed wyjściem na imprezę wypić coś, co spowolni tempo przyswajania alkoholu. Może to być:

tłuste mleko – zawiera wapń, który utrudnia wchłanianie alkoholu,

gęsty sok pomidorowy – ma dużo potasu, który ma podobne działanie na alkohol jak wapń,

koktajl bananowy z sokiem z cytryny – także ma dużo potasu oraz witaminę C i glukozę. Alkohol wypłukuje z organizmu witaminę C , dlatego chcąc uniknąć na drugi dzień kaca, koniecznie trzeba wcześniej albo też w trakcie imprezy przyjąć jej dużą dawkę,

, dlatego chcąc uniknąć na drugi dzień kaca, koniecznie trzeba wcześniej albo też w trakcie imprezy przyjąć jej dużą dawkę, duża dawka musującej witaminy C.

Co zjeść przed piciem wódki?

Nie powinno się pić wódki na pusty żołądek. Wcześniej koniecznie trzeba coś zjeść i najlepiej, by posiłek był bogaty w białko i tłuszcze, które spowolnią wchłanianie alkoholu. Dobrym pomysłem jest zjedzenie:

Zobacz także

pożywnej zupy, np. tłustego rosołu,

ryżu z warzywami,

piersi z kurczaka.

Ważne, żeby posiłek był sycący i pożywny. Także podczas picia należy co jakiś czas coś przegryzać. Lepiej, żeby były to tradycyjne polskie zakąski, np. małe kanapki i sałatki, a nie czipsy i krakersy, które zawierają dużo podnoszącej ciśnienie krwi soli.

Jak pić wódkę?

Nie należy spieszyć się z piciem wódki – wypijanie duszkiem kieliszków jednego za drugim sprawi, że impreza może dla pijącego bardzo szybko się skończyć. O wiele rozsądniej jest popijać trunek co jakiś czas, koniecznie przegryzając w międzyczasie przekąski i pijąc dużo wody.

Nie powinno się wódki mieszać z winem, piwem czy likierami. Pijąc różnego typu alkohole, popularna jest zasada: zawsze należy pić zaczynając od słabszych alkoholi i kończąc na najmocniejszych, ale nie jest ona do końca potwierdzona.

Czym najlepiej popijać wódkę?

Najchętniej wódkę zapija się słodkimi napojami gazowanymi. Nie jest to jednak dobry pomysł, gdy nie chce się mieć na drugi dzień kaca, ponieważ duża zawartość dwutlenku węgla przyspiesza wchłanianie alkoholu. Także popijanie wódki piwem to idealny sposób na szybkie zakończenie imprezy – nie dość, że jest to także napój gazowany, to mieszanie alkoholów działa bardzo negatywnie.

Wódkę najlepiej popijać:

niegazowaną wodą,

wodą z sokiem cytrynowym,

sokiem owocowym.

Najlepiej smak wódki maskuje sok z czarnej porzeczki i soki cytrusowe, np. pomarańczowy i grejpfrutowy. Powinny być to jednak w miarę możliwości napoje naturalne i z małą ilością cukru.

Jeśli odnosi się wrażenie, że już nie powinno się więcej pić, absolutnie trzeba posłuchać intuicji. W sytuacji, gdy pije się na siłę, jeszcze w trakcie imprezy mogą pojawić nieprzyjemne objawy jak mdłości. Wypicie zbyt dużej ilości alkoholu może doprowadzić do zatrucia alkoholowego.

Reklama