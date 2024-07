Kawa na kaca co prawda lekko pobudzi, ale może przy okazji podrażnić żołądek oraz dodatkowo odwodni i tak silnie sfatygowany już organizm. Coś na kaca, to coś słodkiego. Cukier pobudza i dodaje energii. Jeżeli szybko musimy odzyskać sprawność duża łyżka miodu z pewnością w tym pomoże.

Silne pragnienie, bóle i zawroty głowy, nudności, ból żołądka, osłabienie, zaburzenia metabolizmu a nawet wymioty – wszystkie te objawy mogłyby sugerować początek poważnej choroby, są to jednak najczęstsze oznaki zatrucia alkoholowego. Domowe sposoby na kaca są naturalne i skuteczne dlatego warto po nie sięgnąć, zanim zaczniesz szukać pomocy w aptece.

1. Domowe sposoby na kaca – pij dużo płynów – mocna herbata z cukrem i cytryną na kaca

Skutki odwodnienia, to zawroty głowy, ogólne osłabienie a nawet przyspieszone bicie serca. Dlatego trzeba obficie nawadniać organizm, ponieważ alkohol potrzebuje dużo wody, żeby ulec rozkładowi. Najlepsze do tego są: wysoko zmineralizowana woda, kefir lub maślanka, soki (z kiszonych ogórków, pomidorowy, pomidorowo-bananowy), zielona herbata z miodem i dużą ilością cytryny, yerba-mate, gorący rosół, gorące mleko z masłem i miodem. Najlepszy napój na kaca to czarna herbata zaparzona z dwóch torebek, zmieszana z 4 czubatymi łyżkami cukru i sokiem wyciśniętym z całej cytryny.

2. Domowe sposoby na kaca – prysznic i wysiłek fizyczny

Chłodny prysznic przede wszystkim odświeży i pobudzi krążenie, dzięki czemu szybciej płynąca krew pomoże wydalić resztki alkoholu z krwi. Tak samo działa wysiłek fizyczny, co jest jednak trudne do wykonania. Sposób na „wypocenie” kaca jest jedną z najskuteczniejszych metod na jego pozbycie się. Picie wody z dodatkiem chili lub imbiru dodatkowo zwiększy potliwość i pobudzi przemianę materii dzięki czemu szybciej pozbędziemy się zatrucia alkoholowego. Przy wzmożonej utracie wody z organizmu pamiętaj, aby sukcesywnie uzupełniać jej niedobór.

3. Domowe sposoby na kaca – na nudności i wymioty – imbir

Imbir jest znany ze swoich silnych właściwości przeciwwymiotnych. Dodanie kawałka startego, świeżego imbiru lub łyżeczki suszonego do gorącej herbaty lub ciepłej wody szybko złagodzi mdłości.

4. Domowe sposoby na kaca – jajecznica – śniadanie na kaca

Jajka są często polecane jako pożywne śniadanie na kaca. Ponieważ dostarczają cennych składników odżywczych, dzięki którym organizm ma więcej siły, by walczyć z zatruciem. Zalecane jest dołączenie do jajecznicy pełnoziarnistego pieczywa i pieprzu.

5. Domowe sposoby na kaca – naturalne energetyki - owoce, migdały i czekolada

Grejpfrut – to witaminowa bomba, która odżywia i przyspiesza przemianę materii, kiwi – niweluje dolegliwości ze strony układu pokarmowego, banan – zawiera dużo potasu, który reguluje pracę serca i ciśnienie krwi. Można je spożywać na surowo, albo zmiksować tworząc orzeźwiający koktajl. Czekolada i migdały zawierają dużo magnezu, który został mocno wypłukany z organizmu przez alkohol.

6. Domowe sposoby na kaca – na ból głowy – zimny kompres i sen

Zimny kompres na czoło lub nawet na całą twarz przyjemnie ukoi ból głowy a przy okazji zmniejszy często towarzyszący kacowi obrzęk powiek. Jeżeli masz za sobą nieprzespaną noc, najlepszym lekarstwem na ból głowy będzie sen. Na oczy możesz dodatkowo położyć wystudzone torebki wcześniej zaparzonej czarnej herbaty.

7. Domowe sposoby na kaca – rosyjski koktajl jajeczny

Antidotum na skutki upojenia alkoholowego cieszący się dużą popularnością u naszych wschodnich sąsiadów, to koktajl przyrządzony z 2 jajek, 2 łyżeczek cukru, 1 łyżeczki serka homogenizowanego i pół łyżeczki gęstej śmietany. Jeżeli jesteś w stanie to wypić, z pewnością zadziała. Zawarte w tej miksturze są wszystkie niezbędne składniki odżywcze takie jak: białko, tłuszcz i węglowodany.

8. Domowe sposoby na kaca – kawa na kaca

Kawa na kaca to nie najlepszy pomysł, ponieważ działa odwadniająco, a kac to przede wszystkim silne odwodnienie organizmu. Poza tym wypita na kacu kawa wzmaga ból głowy, bo podnosi ciśnienie krwi. Jeżeli nie wyobrażasz sobie rozpoczęcia dnia bez kubka kawy, pij ją małymi łykami co godzinę. Wypita szybko i w dużej ilości kawa na kaca może spowodować gwałtowne skoki ciśnienia, co negatywnie wpływa na pracę serca.

9. Domowe sposoby na kaca – coś na kaca – klin

Popularną metodą wśród zaprawionych imprezowiczów jest leczenie się tym, czym się zatruło. Osoby, potrafiące przełamać wstręt do alkoholu, który jest nieodzownym elementem kaca, co prawda w ten sposób usuwają jego skutki, ale jest to jednoznaczne z cofnięciem się do stanu upojenia alkoholowego. Klin odracza kaca, ale go nie leczy.

10. Domowe sposoby na kaca – lepiej zapobiegać niż leczyć

Metod na kaca jest wiele, aby sobie pomóc warto zastosować kilka jednocześnie. Niestety nie ma cudownego leku na kaca - trzeba go „odchorować”. Najskuteczniejszym sposobem na kaca jest jego uniknięcie poprzez niepicie alkoholu albo wypijanie małych ilości, niepowodujących zatrucia.

