Chociaż Kinga i Marcin ze "ŚOPW" nie są razem, do rozwodu jeszcze nie doszło. Para została połączona przez ekspertów, jednak nie przetrwali próby czasu i postanowili się rozstać. Od samego początku w ich małżeństwie dochodziło do spięć, co tylko potęgowało w Marcinie chęć do jak najszybszego zakończenia relacji. Kinga pragnęła ratować małżeństwo, jednak po pewnym czasie się poddała i para postanowiła się rozejść. Mimo, że para oficjalnie pozostaje w małżeństwie, Kinga nie chciała tracić czasu i postanowiła wyprawić imprezę rozwodową. Niesamowite na jaki pomysł wpadła gwiazda TVNu.

Impreza rozwodowa bez rozwodu

Kinga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zabiegała o to, aby pozostać z Marcinem w małżeństwie. Jednak, po pewnym czasie wspólnie podjęli decyzję o rozstaniu. Na rozwód para musi jeszcze poczekać, ale to nie przeszkodziło Kindze w wyprawieniu imprezy rozwodowej. Dziewczyna zaprosiła swoich przyjaciół, aby wspólnie uczcić rozpad jej związku. Mimo, że oficjalnego rozwodu jeszcze nie ma, Kinga skomentowała to następująco: "Ale ile można czekać, więc impreza się odbyła".

Impreza rozwodowa, czołówka obowiązkowa! Impreza inna, ale goście ci sami, jak zawsze pełno wsparcia i z uśmiechem na twarzy. Mogę napisać po prostu dziękuję - podpisała zdjęcie Kinga.

Na zdjęciu, które dodała Kinga goście mają założone lampki czołowe. Nie wzbudziłoby to pewnie takiej kontrowersji, gdyby nie fakt, że jest to wyraźnie skierowana szpila w stronę Marcina. Mianowicie, podczas programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" zaistniała sytuacja, iż Marcin chcąc skorzystać z toalety w nocy, zapalił światło, co bardzo nie spodobało się Kindze. Wyniknęła z tego niemała awantura, a teraz Kinga wykorzystując ten fakt, postanowiła podarować gościom lampki czołowe. Prawdopodobnie miało to na celu jedno- dopiec Marcinowi i nawiązać do sytuacji z przeszłości.

Warto zauważyć, że Kinga nie jest pierwszą osobą, która wpadła na pomysł zorganizowania imprezy rozwodowej. Ubiegły ją uczestniczki z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"-Patrycja, Dorota oraz Agnieszka, które postanowiły uczcić "wolność'' w sukniach ślubnych. Śmiało jednak można zaznaczyć, że impreza Kingi była tą najbardziej huczną.

Fani na pewno zastanawiają się skąd wzięła się moda na imprezy rozwodowe. Można szukać w tym powiązania z Dodą, która wyprawiając imprezę z okazji rozwodu zaciekawiła całą Polskę. A Wy co myślicie o imprezach rozwodowych?

