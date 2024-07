Zewnętrzne schody do domu są zazwyczaj wykonane z żelbetu. Należy je odpowiednio wykończyć, by zdobiły budynek i były bardziej trwałe. Najczęściej na schodach tego rodzaju wykorzystuje się kamień i płytki ceramiczne. Innym rozwiązaniem jest wyłożenie schodów drewnem.

Ważne jest, aby wygląd schodów komponował się z samym domem i z otoczeniem. Z tego powodu schody z reguły są zrobione z takiego samego materiału co fragmenty elewacji, np. kolumny ganku, cokół, parapet czy szczyt domu. Schody mogą też łączyć dom i ogród dzięki wykończeniu stopni materiałem, jakiego użyto do wyłożenia ścieżki do domu lub podjazdu.

Schody zewnętrzne do domu zdobione kamieniem: jaki kamień wybrać

Schody wyłożone kamieniem najlepiej pasują do okazałych domów. Podkreślają ich rozmiar i dobrze komponują się z zazwyczaj sporym ogrodem. Najlepsze kamienie na schody do domu to te drobnoziarniste - nieporowate i nienasiąkliwe. W Polsce najbardziej pasujący do klimatu kamień to granit. Ma on zamknięte pory, jest twardy i nienasiąkliwy, a dodatkowo się nie brudzi. Ma matową i szorstką powierzchnię, która nie jest śliska. Dobry wybór na schody zewnętrzne to też odporny na ścieranie i ściskanie bazalt.

Nieco mniej odpowiednie właściwości ma piaskowiec. Jeśli chcemy go zastosować, sięgnijmy po twardy rodzaj kamienia. Jego powierzchnia jest antypoślizgowa, ponieważ nie została wypolerowana. Do wykładania schodów nie poleca się marmuru, który jest śliski. Nie jest odporny na ścieranie, ani na wilgoć.

Płytki ceramiczne na schody zewnętrzne do domu: jakie wybrać

Płytki najlepiej pasują do domów nowoczesnych, minimalistycznych. Natomiast klinkier pasuje do domów zbudowanych z cegły, z cegłami widocznymi na elewacji.

Istotną cechą płytek ceramicznych na schody jest mrozoodporność, czyli nasiąkliwość poniżej 3%. Powinny być też odporne na ścieranie, najlepiej z IV lub V klasą ścieralności. Warto też zwrócić uwagę na odporność na zarysowania, którą gwarantuje twardość 7 lub 8 w skali Mohsa. Antypoślizgowość to także istotna cecha płytek. Tego typu płytki są oznaczone symbolami od B11 do B13.

Polecane są płytki klinkierowe, wykonane z gresu porcelanowego lub mrozoodporna terakota. Klinkier jest bardzo wytrzymały na niekorzystne warunki zewnętrzne oraz odporny na ścieranie. Poza tym cechuje go niska nasiąkliwość. Powierzchnia terakoty jest łatwa do zmywania i również mało nasiąkliwa. Natomiast gres jest bardzo twardy i trudno go zetrzeć.

Warto pamiętać o sposobie mocowania płytek: należy do niego użyć mrozoodpornego kleju, który jest nanoszony zarówno na całość płytki jak i na podłoże. Gwarantuje to trwałe przyleganie okładziny do betonu. Dostępne są zestawy, które składają się z płytek stopnicowych, podstopnicowych, narożnych i cokołowych. Dobrze jest wybrać płytki samoczyszczące, na których zanieczyszczenia rozkładają się pod wpływem promieniowania UV.

Drewno na schodach do domu – czy jest praktyczne?

Zewnętrzne schody drewniane pasują do drewnianych domów pod miastem lub na wsi. Podkreślają ich sielski charakter. Popularne stają się jednak schody z egzotycznego drewna, które pasują także do nowoczesnych domów. Drewno jest dosyć podatne na ścieranie, a także na działanie warunków atmosferycznych. Z tego powodu należy je odpowiednio obrobić i zaimpregnować przed położeniem na schody. Na schody do domu najczęściej wybierane są deski świerkowe lub modrzewiowe, ale znacznie lepsze jest twarde drewno liściaste (jesion, buk bądź dąb). Najtrwalsze, ale i najdroższe są egzotyczne gatunki drewna.