Płytki gresowe są bardziej odporne niż pozostałe płytki ceramiczne. Doskonale sprawdzają się jako element wykończenia na zewnątrz domu. Glazura i terakota królują we wnętrzach, ustępując też czasem pola gresowi.

Płytki gresowe, glazura i terakota – cechy charakterystyczne

Płytki ceramiczne, to cienkie kafle, które są wytwarzane z mieszaniny mielonych lub ucieranych związków takich jak: glin, piasek, mineralne dodatki uszlachetniające oraz tlenki barwiące. Poddawane są procesowi wypalania w bardzo wysokich temperaturach. Najczęściej stosowane są gres, glazura i terakota.

Terakota to płytki o powierzchni gładkiej lub fakturowanej. Są to płytki kamionkowe szkliwione, wytwarzane z oczyszczonej gliny. Najczęściej wykłada sie nimi podłogi. Cechuje je bogata gama kolorystyczna. Terakota jest wytrzymała, ale nie bardziej niż gres.

Gres, to płytki ceramiczne , które w składzie mają glinkę oraz 70% domieszki skalenia, kaolinu lub kwarcu. Są wykonywane metodą prasowania na sucho. Cechuje je duża wytrzymałość na zamarzanie i rozmarzanie oraz absorbcję wody, wysoka odporność na zarysowania, zginanie i uszkodzenia. Dlatego są szczególnie polecane do wykończeń elewacji zewnętrznej, podłóg garażowych czy schodów. Ceniona jest ich zdolność do imitacji kamienia lub drewna, przy czym są od nich dużo tańsze. Z uwagi na ich podatność na zaplamienia oraz odpryski nie są polecane do kuchni.

Glazura wykorzystywana jest szeroko do obudowy urządzeń sanitarnych. Tego rodzaju płytki są szkliwione przez co istnieje nieograniczona możliwość pokrywania ich różnorodnymi wzorami i teksturami. Ich największą zaletą jest wysoka odporność na działanie środków chemicznych stosowanych w gospodarstwie domowym. Glazura jest cienka i krucha ponieważ wykonana jest z fajansu.

Decydując się na użycie płytek przy wykończeniu domu najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie glazury na ściany, terakoty i gresu na podłogi. A w miejscach szczególnie narażonych na działanie niskich temperatur wyłącznie płytek gresowych.

W zależności od faktury, wzoru i przeznaczenia, ceny płytek prezentują się w następujący sposób: płytki gresowe kosztują 17-80 zł za metr kwadratowy, w przypadku glazury i terakoty, cena wynosi średnio 16-40 zł za metr kwadratowy