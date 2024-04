Roksana Węgiel ma wiele zajętości, ale najwięcej czasu poświęca na treningi do "Tańca z Gwiazdami". Piosenkarka trenuje do późnych godzin wieczornych, co przekłada się na końcowy efekt podczas niedzielnych odcinków show, jednak teraz do sieci trafiło niepokojące nagranie. Zobaczcie, jak zakończył się wieczorny trening gwiazdy!

Roksana Węgiel nie mogła wyjść z sali tanecznej

W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" Roksana Węgiel i Michał Kassin oczarowali jurorów swoją rumbą, za którą otrzymali 40 punktów. Następnie piosenkarka postanowiła zaprosić swojego męża, Kevina, który podjął się wyzwania i zatańczył w trio z Roksaną i Michałem. To wykonanie przypadło do gustu wszystkim sędziom, więc na koncie Roxie Węgiel ponownie wylądowała "czterdziestka". Aby nie schodzić z wysokiego poziomu Roksana Węgiel i Michał Kassin trenują do półfinałowego odcinka "Tańca z Gwiazdami" do późnych godzin wieczornych, a ćwiczenia często trwają aż do późnych godzin wieczornych czy nawet północy! Tak było również tym razem, ale tego, co stało się później, chyba nikt nie mógł przewidzieć:

Tak późno wychodzimy w treningu, że już nam zamknęli szkołę. Zobaczcie, nie wyjdziemy...no trudno. Śpimy tu! no cóż... HALO POMOCY - słyszymy na nagraniu Roksany.

Nie wiadomo, jak zakończyła się dla Roxie i jej tanecznego partnera stresująca sytuacja na sali tanecznej. Mamy nadzieję, że trening pary nie przedłużył się ... aż do rana!

Roksana Węgiel i Michał Kassin są niewątpliwie faworytami wielu internautów. Już od pierwszego odcinka Roxie dała się poznać, jako świetna uczennica, a Michał okazał się być wspaniałym nauczycielem tańca. Z odcinka na odcinek piosenkarka udoskonala swoje umiejętności taneczne, więc widzowie nie mogą wyobrazić sobie jej tańca w półfinale czy finale, ponieważ ich zdaniem nie może zatańczyć lepiej niż dotychczas. Na razie nie wiadomo co zaprezentuje Roksana w nadchodzącym odcinku "Tańca z Gwiazdami", ale jedno jest pewne - walka o wejście do finału będzie zapewne bardzo zacięta!

Będziecie oglądać półfinał "Tańca z Gwiazdami"? Której parze kibicujecie najmocniej?

