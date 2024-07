Podczas obierania i krojenia ananasa należy używać dwóch noży, aby zminimalizować ryzyko infekcji jamy ustnej. Ananasa można jeść na surowo. Sprawdza się także jako dodatek do deserów, dań, przekąsek i sałatek. Ma orzeźwiający słodki i aromatyczny smak.

Wskazówki dotyczące zakupu ananasa

Podczas zakupu ananasa należy zwrócić uwagę na jego kolor. Zbyt zielony ananas będzie niedojrzały, a mocno żółty i bardzo miękki może okazać się przejrzały – będzie miał wtedy lekko sfermentowany smak i zapach. Następnie powinniśmy zwrócić uwagę na łuski owocu. Wybieramy te okazy, których łuski są równe i niepowyginane. Takie owoce będą najsłodsze i najbardziej soczyste.

Rada: Do pokrojenia i obierania ananasa należy używać dwóch osobnych noży. Pierwszy nóż służy odcięciu podstawy owocu i części tuż przy liściach oraz usunięciu skórki. Po wykonaniu tej czynności powinniśmy zmienić nóż lub dokładnie umyć ten, którego używamy. Wszystko to ze względu na fakt, że skórka ananasa zawiera kwas, który może wywoływać infekcje jamy ustnej.

Pierwszy sposób na to jak obrać i pokroić ananasa

Do przygotowania ananasa potrzebujesz dwóch noży – długiego i krótszego, obydwa powinny być ostre, aby sprawnie rozprawiły się z twardą skórką owocu.

1. Połóż ananasa na desce do krojenia i odetnij końcówki – tuż przy liściach i podstawę owocu.

2. Postaw owoc na jednej z odciętych końcówek.

3. Ruchem od góry do dołu odcinaj skórkę plastrami dookoła owocu. Staraj się wykonywać grube nacięcia (ok. 1-1,5 cm), tak aby usunąć także głębokie oczka skórki. Nóż odłóż do zlewozmywaka.

4. Obranego ananasa przekrój wzdłuż na ćwiartki drugim nożem.

5. Na desce do krojenia postaw pionowo jeden słupek ananasa. Jednym ruchem noża, wykonując ruch od góry do dołu, wytnij twardy rdzeń owocu. Czynność powtórz w przypadku pozostałych trzech ćwiartek.

6. Resztę ananasa ułóż na talerzu.

Drugi sposób obierania i krojenia ananasa – kółko z dziurką

Jeżeli chcemy pokroić ananasa, aby miał kształt taki jak ananasy w puszkach – okrągłe z kółeczkiem w środku – potrzebujemy: dwóch noży – długiego i krótkiego, deski do kojenia, okrągłej foremki do ciastek i talerzyka.

1. Wykonaj punkty 1-2 jak poprzednio.

2. Owoc połóż za szerszym boku.

3. Za pomocą drugiego noża pokrój ananasa w okrągłe plastry o dowolnej grubości.

4. Weź małą metalową foremkę do wykrawania ciastek (jej średnica powinna być o ok. 2 mm szersza niż rdzeń owocu).

5. Foremką wykrój otwory w środku każdego plasterka ananasa.

6. Wycięte małe kółeczka wyrzuć, a pozostałe części ułóż na talerzyku.

Przechowywanie obranego i pokrojonego ananasa

W przypadku, gdy nie uda nam się zużyć jednorazowo całego owocu, pozostałe plasterki możemy obsypać cukrem, zamknąć w plastikowym pojemniku i odstawić do lodówki. W takim zamknięciu ananasa można przechowywać do tygodnia.

