Ananas – cenny składnik zdrowej diety

Ananas trafił do Europy w XV w. – przypłynął z Karaibów wraz z Krzysztofem Kolumbem. Specyfikę ananasa świetnie oddaje prześledzenie etymologii angielskiego słowa pineapple, co tłumaczyć można jako jabłko (apple) z drzewa sosnowego (pine). Taką nazwę tłumaczy podobieństwo skorupy ananasa do szyszki i jego twardego, słodkiego i soczystego miąższu do miąższu jabłka. Nie tylko walory smakowe powodują, że ananasa można dziś kupić w niemal każdym sklepie, mimo że rośnie on tylko tam, gdzie temperatura nie spada poniżej 20°C (Filipiny, Malezja, Hawaje). Ten owoc to prawdziwa bomba witaminowa, która wspomaga szereg procesów zachodzących w organizmie.