Grillowane ziemniaki to przysmak niejednego fana pieczonych smakołyków. Można je przyrządzić na wiele sposobów – nie tylko w folii, ale i w piekarniku. Do obróbki w bardzo wysokich temperaturach świetne są odmiany Irys lub Irga.

Przed pieczeniem ziemniaki można lekko obgotować w osolonym wrzątku, co nieco przyspieszy cały proces. Warto wówczas częściej sprawdzać podczas pieczenia czy są już gotowe. W skórce najlepiej piec ziemniaki młode. Owinięcie w folię aluminiową przyspieszy proces grillowania oraz spowoduje, że dodatki przesycą całe danie.

Grillowanie ziemniaków w folii

W folii aluminiowej istotne są strony: matowa pochłania temperaturę a błyszcząca ją przekazuje potrawie. Należy pamiętać, aby folia była gruba lub używaj 2-3 warstw. Dzięki temu nie porwie się. Ziemniaki układa się na niej w taki sposób, by nie leżały na sobie, ale były równomiernie rozłożone. Ziemniaki można kroić w talarki, ósemki, kosteczkę lub piec w całości. Aby przyrządzić pieczonego ziemniaka najlepiej przeciąć go na pół, w środek włożyć plaster mozzarelli, pół ząbka czosnku, posypać solą, skropić oliwą i zawinąć w kulkę za pomocą folii aluminiowej. To najszybszy i jeden z najsmaczniejszych sposobów na ziemniaczki z grilla.

Pieczone ziemniaki z grilla z masłem czosnkowym – przepis

W ten sam sposób można przyrządzić ziemniaki zarówno na grillu tradycyjnym jak i elektrycznym.

Czas przygotowania: około 40 minut

Stopień trudności: łatwe

Składniki:

około 10 młodych ziemniaków średniej wielkości,

100 g masła śmietankowego lub roślinnego,

5 ząbków czosnku,

sól,

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki dokładnie wyszoruj i pokrój w równej grubości ósemki.

2. Masło pokrój na kawałki i dokładnie wymieszaj z przeciśniętym przez praskę lub startym na tarce czosnkiem. Delikatnie posól.

3. Zrób z folii aluminiowej tackę. Ułóż na niej ziemniaki i oprósz je solą. Przykryj szczelnie drugim kawałkiem folii i połóż na rozgrzanym ruszcie.

5. Po około 20 minutach zdejmij „pokrywkę” i połóż na każdej cząstce kawałek czosnkowego masła.

6. Zapiekaj ziemniaki, co jakiś czas monitorując czy są już gotowe.

7. Gdy wszystkie będą już miękkie, zdejmij z rusztu i podawaj.

Grillowane ziemniaki z rozmarynem i papryką z piekarnika - przepis

Czas przygotowania: około 40 minut

Stopień trudności: łatwe

Składniki:

około 10 dużych ziemniaków lub 15-20 malutkich młodych ziemniaczków,

5 gałązek świeżego rozmarynu,

2 łyżeczki sproszkowanej słodkiej papryki,

pół szklanki oleju rzepakowego,

sól i pieprz,

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki umyj i obierz ze skórki. Pokrój je w talarki grubości mniej więcej 5 mm. W przypadku małych ziemniaków – zostaw je w całości – jeżeli są zbliżonej wielkości.

2. Przygotuj blaszkę – nasmaruj ją olejem lub wyłóż papierem do pieczenia.

3. Ziemniaki opłucz i włóż do dużej miski.

4. Przygotuj olej: oderwij z 5 gałązek listki, zmiażdż w moździerzu, dodaj paprykę i szczyptę soli. Odstaw na 5 minut by składniki się połączyły a papryka rozpuściła.

5. Wsmaruj dłońmi olej w ziemniaki i ułóż je na blaszce. Posyp szczyptą soli i obłóż pozostałymi gałązkami rozmarynu.

6. Włóż do rozgrzanego do 180 stopni piekarnika i piecz z termoobiegiem do miękkości (około 35 minut).

7. Ziemniaki grillowane w piekarniku doskonale smakują zarówno na zimno, jak i na ciepło.

Ziemniaczki z grilla z cebulą i chili – przepis

Czas przygotowania: około 40 minut

Stopień trudności: łatwe

Składniki:

5 dużych ziemniaków,

2 czerwone cebule,

1 ząbek czosnku,

1/3 szklanki oleju rzepakowego,

sól,

szczypta sproszkowanego chili.

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki umyj, obierz i pokrój w kostkę. Przepłucz wodą i wrzuć do dużej miski.

2. Cebulę drobno posiekaj i zeszklij na oleju z czosnkiem, solą i chili.

3. Do miski z ziemniakami wlej olej z cebulą i czosnkiem, dokładnie wymieszaj.

4. Z folii aluminiowej zrób kieszonkę i wsyp ziemniaki.

5. Piecz do miękkości – przez około 15-25 minut na rozgrzanym ruszcie.

Smacznego!