Krzysztof Rutkowski pokazał jak spędzał święta z rodziną. Na Instagramie znalazło się nagranie z odpakowywania prezentów. Okazało się, że Krzysztof Rutkowski Junior otrzymał w prezencie chomika, a sposób, w jaki został obdarowany oburzył fanów:

Maja Rutkowski od razu zareagowała. Jak się tłumaczyła?

Detektyw Krzysztof Rutkowski i jego żona uchyliliby swojemu synowi nieba. 10. urodziny syna Krzysztofa Rutkowskiego wyglądały jak wesele. Teraz rodzice pochwalili się tym, co sprezentowali chłopcu pod choinkę. Okazało się, że wśród prezentów znalazł się chomik. Maja Rutkowski wręczyła gryzonia zapakowanego w pudełko owinięte folią. Internauci nie kryją oburzenia:

Maja Rutkowski nie uważa jednak, by zachowanie prezentowane na wyżej załączonym filmie było złe. Od razu postanowiła odgryźć się internautom, którzy skrytykowali warunki, w których przetrzymywany był gryzoń:

Dodała także, że Krzysztof Junior na pewno nie znudzi się chomikiem, ponieważ opiekuje się nimi od lat:

Internautom nie spodobała się także klatka, którą detektyw Krzysztof Rutkowski i Maja Rutkowski kupili dla chomika syna: