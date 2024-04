Za nami szósty odcinek "Tańca z Gwiazdami" - z programem pożegnali się Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska. Werdykt podzielił internautów, którzy nie mogą uwierzyć, że to właśnie ta para musiała odpaść. Aleks i Izabela od samego początku zbierali bardzo wysokie noty od jurorów, niektórzy więc uznali ich za faworytów. W sieci burza, w tle... Dagmara Kaźmierska!

W szóstym odcinku "Tańca z Gwiazdami" aż dwie pary otrzymały cztery "dziesiątki" - Roksana Węgiel i Michał Kassin oraz Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Tuż za nimi uplasowali się właśnie Aleks Mackiewicz oraz Izabela Skierska, którzy zdobyli 38 punktów za sambę. Najniżej przez jurorów została oceniona ponownie Dagmara Kaźmierska - za paso doble zdobyła tylko 19 punktów. Wielkim więc zaskoczeniem był werdykt - z programem pożegnali się Aleks i Izabela, którzy wydawać by się mogło, że są bezpieczni. Niestety, ich przygoda z show dobiegła końca, co jest szokiem dla ogromnej części widzów!

W sieci pod postem na Instagramie "Tańca z Gwiazdami" rozpętała się prawdziwa burza! Widzowie nie mogą uwierzyć, że odpadła tak utalentowana para, zaś przeszła dalej Dagmara Kaźmierska, która zbiera najniższe noty.

Inni dodawali: