Jagody acai to drobne ciemnofioletowe jagody, przypominające winogrona. Dają uczucie sytości, dzięki czemu pomagają w zrzuceniu nadwagi.

Skąd pochodzą jagody acai?

Owoce acai uważane są za skarb lasów amazońskich. Od wieków są używane przez szamanów do leczenia wielu chorób. Są też stałym elementem diety Brazylijczyków, którzy doceniają zarówno właściwości odżywcze, jak i walory smakowe.

Właściwości jagód acai

Owoce mają bardzo dużo właściwości odżywczych – zawierają witaminę A, B1, B2, B3, C i E. Jagody acai są najbogatszym znanym źródłem antyoksydantów, które pomagają usuwać wolne rodniki, odpowiedzialne za procesy starzenia. Dzięki temu utrzymują skórę w dobrej formie. Dodatkowo są bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe, które są dbają o prawidłową pracę mózgu oraz wzmacniają system immunologiczny. Poziom tych kwasów jest zbliżony do poziomu w oliwie z oliwek. Wzmocniony system odporności przekłada się także na odporność na stres i większą równowagę emocjonalną – jest to ważna wskazówka dla kobiet, które borykają się z wahaniami nastroju podczas zespołu napięcia przedmiesiączkowego lub menopauzy. Błonnik pokarmowy wspiera procesy trawienne oraz wraz z nienasyconymi kwasami tłuszczowymi zapobiega przyswajaniu złych tłuszczów – jagody acai można wprowadzić do diety w celu redukcji cholesterolu, a także by zadbać o prawidłową pracę układu krwionośnego.

Odchudzanie z jagodami acai

Systematyczne przyjmowanie produktów na bazie jagód acai daje uczucie sytości, co pomaga ograniczyć spożywane pokarmy. Wspierają również wykonywanie ćwiczeń – zwiększają poziom energii i pomagają zregenerować siły po wysiłku, ułatwiając regularną aktywność fizyczną. Odchudzanie wspomaga także duża ilość zawartego w jagodach błonnika, który przyspiesza przemianę materii. Trzeba przyjmować je z umiarem. Zalecana dawka jest uzależniona od przyjmowanego produktu, należy stosować się do zasugerowanego przez producenta dawkowania. Co prawda nie można przedawkować ani uzależnić się od owoców acai, a ich przyjmowanie w nadmiernej ilości może wywołać jedynie problemy żołądkowo-jelitowe, ale jagody są kaloryczne w porównaniu do innych owoców (540 kcal w 100 g suchej masie owoców). Brak znanych przeciwwskazań do stosowania jagód.

Jednak czy same jagody acai wystarczą, by zrzucić kilogramy? Z pewnością nie. Podstawą w procesie odchudzania jest racjonalna dieta i systematyczne ćwiczenia. Skarb lasów amazońskich na pewno wspomoże utratę wagi, jednak nie jest cudownym środkiem, po którym wskoczymy w rozmiar XS.

Gdzie kupić jagody acai?

Świeże jagody acai bardzo szybko tracą swoje drogocenne właściwości, dlatego na polski rynek trafiają w formie przetworzonej – jako suplementy albo syropy. Kupując je, trzeba zawsze dokładnie sprawdzić informację producenta o produkcie. Prawidłowo przeprowadzony proces technologiczny chroni wartości odżywcze i antyoksydacyjne. Warto się upewnić, czy upatrzony suplement ma certyfikat jakości. Jest to tym bardziej ważne, że podczas zażywania jagód acai zdecydowanie ważniejsza jest jakość, a nie ilość spożytych owoców.

Kapsułki acai można kupić już za około 30 złotych za dwumiesięczny zapas, sok dostępny jest od około 30 złotych za butelkę 330 ml.

Jeśli sięgasz po jagody acai przede wszystkim ze względu na właściwości odchudzające, przemyśl dodatkowe wsparcie. Na rynku dostępne są suplementy diety, które oprócz jagód, zawierają także inne składniki wspomagające odchudzanie. Korzystnie wpływa dodatek zielonej herbaty, guarany, pieprzu cayenne czy l-karnityny.

Uwaga – jagody acai mogą uczulać! Zanim zaczniesz je stosować regularnie, zrób próbę uczuleniową.