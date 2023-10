Jagodę poznaliśmy w 7. edycji "Love Island" - dziewczyna natychmiast zaskarbiła serca tysięcy fanów swoją skromnością, pogodą ducha, a także zjawiskową urodą. Wzroku nie dało się oderwać od jej pięknych, długich blond włosów, ale jak się właśnie okazało, Jagoda postanowiła pożegnać się z blond pasmami i zafundowała sobie naprawdę odważną metamorfozę i teraz jest brunetką. Wygląda na to, że sama zainteresowana jest zachwycona tą zmianą - zobaczcie sami, jak dziś wygląda Jagoda!

Reklama

"Love Island 7": Jagoda przeszła metamorfozę

Jagodzie w "Love Island 7" nie udało się znaleźć wymarzonej miłości. Jej relacja z Wojtkiem rozpadła się niedługo po zakończeniu show. Udział w hitowym programie stacji TV4 pozwolił jej jednak zyskać coś innego - ogromną sympatię fanów i popularność. Dziś widzowie show chętnie śledzą jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. I właśnie na swoim Instagramie, Jagoda zaskoczyła informacją, że wybiera się do salonu fryzjerskiego, aby przejść niemałą metamorfozę.

- Cześć skarbki moje kochane, witam Was z Łodzi. [...] Będziemy sobie czarować coś wspaniałego na moich włoskach, więc obserwujcie, bo będzie wspaniała metamorfoza - zapowiadała Jagoda.

Instagram/jagodagromala

Zobacz także: "Love Island 7": Sandra i Mateusz rozstali się? Wymowna odpowiedź uczestniczki

Jak się okazało, Jagoda z "Love Island" zdecydowała się na naprawdę odważne zmiany! Po jej blond włosach nie ma już śladu i od teraz Jagoda jest brunetką. Sądząc po jej uśmiechu na twarzy, najwyraźniej efekt końcowy metamorfozy bardzo przypadł jej do gustu. Zobaczcie, jak teraz wygląda Jagoda.

Instagram/jagodagromala

Zobacz także: "Love Island": Hubert gorzko o relacji z Agatą: "Tutaj miejsca na przyjaźń nie ma"

Reklama

Jak oceniacie metamorfozę Jagody? Zmiana na plus, czy jednak blond bardziej do niej pasował? Naszym zdaniem najważniejsze jest to, że samej zainteresowanej się bardzo podoba! Zobaczcie więcej zdjęć Jagody pometamorfozie.

Instagram/jagodagromala

Instagram/jagodagromala