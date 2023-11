Przepis na dietetyczne pieczone pączki serowe

Zwyczajny, smażony pączek, który waży ok. 70 g, dostarcza ok. 300 kalorii. Pączki pieczone o tej samej wadze są nawet o 1/3 mniej kaloryczne. Warto zatem wypróbować przepis na pyszne, dietetyczne pączki serowe. Można przyrządzić je z białej mąki pszennej, ale jeżeli doda się do nich mąkę razową lub orkiszową będą zawierały ważny dla zdrowia błonnik pokarmowy.