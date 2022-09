Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki całują się podczas spaceru. Zdjęcia paparazzi

Nie cichną plotki na temat związku Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego. Nowe zdjecia opublikowane przez młodego aktorka tylko podgrzewają atmosferę. Nikodem Rozbicki i Julia Wieniawa spędzali niedawno wspólny urlop w górach. Na nowych fotografiach pozują na tle przepięknego krajobrazu, na których trzymają się się ręce. Czy to nieśmiałe potwierdzenie tego, że jednak łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń? Ten widok poruszył również ich fanów. Zobacz także: Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki jednak są razem?! Pojechali na wspólne wakacje w góry Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki potwierdzili swój związek? Nowe zdjęcia na profilu Nikodema Rozbickiego tylko podkręciły ciekawość internautów na temat tego, czy łączy go coś więcej z Julią Wieniawą. O tym, że ta para ma się ku sobie spekuluje się już od dawna, chociaż oboje nigdy nie zabrali oficjalnie głosu w tej sprawie. Niedawno Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki spędzali wyczekany urlop w górach. O tym, że wybrali się na niego wspólnie, poinformowali na swoich Instagramach, relacjonując pobyt. Mimo tego, że już powrócili do stolicy, postanowili jeszcze na chwilę wrócić myślami do beztrosko spędzonego czasu w Tatrach. Na nowych zdjęciach pozują razem na tle przepięknego górskiego krajobrazu. Nie byłoby w tym nic podejrzliwego, gdyby nie to, że na jednym ze zdjęć patrzą sobie głęboko w oczy, a na drugim trzymają się delikatnie za ręce. Pod zdjęciami pojawiło się mnóstwo komplementów i gratulacji: - Bardzo ładnie razem wyglądacie ❤️ pasujecie do siebie 😍 - Słodcy! - I mam złamane serce 😭 - Piękni, zdolni i młodzi plus zakochani 💘 brawo dla Was i dużo szczęścia życzę;) - Ja nie moooooogę, pasujecie do siebie idealnie! Jak z obrazka! Trzymajcie...