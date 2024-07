Grzybica paznokci najczęściej występuje na paznokciach stóp. Czasem jednak dotyka też ona paznokci dłoni. Objawy niezależnie od lokalizacji są podobne: płytka paznokciowa staje się zgrubiała, szara i rozdwaja się.

Jak można się zarazić grzybicą paznokci?

Grzybica paznokci często rozwija się jako następstwo grzybicy okolic paznokci: stóp i dłoni. Grzybicą najłatwiej jest się zarazić na basenach, w łaźniach i saunach – wszędzie tam, gdzie stopy i dłonie mają kontakt z wilgotną powierzchnią, której dotykały też inne osoby. Do zarażenia może też dojść wskutek korzystania z nieodkażonych przyrządów do manicure'u, z których wcześniej korzystała osoba z grzybicą. Grzybicą łatwo jest też zarazić się we własnym domu, od partnera lub dziecka. Z tego względu wskazane jest leczenie grzybicy u całej rodziny, nawet jeśli nie u wszystkich jej członków występują objawy.

Jakie są przyczyny grzybicy paznokci?

Grzybica paznokci, jak każda inna, pojawia się często u osób o obniżonej odporności, cierpiących na cukrzycę, anemię, choroby układu krążenia, zaburzenia hormonalne i otyłość. Zakażenia grzybicowe są częste także u osób, które przyjmują antybiotyki, sterydy lub są poddawane chemioterapii.

Jakie są objawy grzybicy paznokci?

Płytka paznokciowa objęta grzybicą staje się biała, szara, matowa, sztywnieje i rozdwaja się. Płytka staje się coraz grubsza, bardziej łamliwa. Jej kolor zmienia się na żółty, a potem brązowy. Palce w okolicy paznokcia swędzą, a pod wpływem dotyku bolą.

Jeśli zaobserwujesz u siebie podobne objawy, zgłoś się do dermatologa. Im szybciej rozpoczniesz leczenie, tym bardziej będzie ono skuteczne.