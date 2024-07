Feng shui mówi o tym, jak kierować niewidzialną energią wpływającą na samopoczucie, ludzi i otaczający nas świat. Chińczycy do tej pory wierzą, że feng shui przynosi zdrowie, szczęście i bogactwo.

Błędy podczas aranżacji mieszkań według zasad feng shui

1. Suszone kwiaty. W mieszkaniu powinno znajdować się dużo naturalnych kwiatów i roślin. Oczyszczają one powietrze i wprowadzają pozytywną atmosferę. Pamiętaj, aby usuwać uschnięte czy chore liście. Sztuczne bukiety generują złą energię, dlatego nie trzymaj ich w pomieszczeniach. Jeśli nie chcesz się ich pozbyć, nie zapominaj, aby oczyszczać je z kurzu.

2. Noże. Nie powinno się trzymać na wierzchu ostrych przedmiotów. Należy je chować do szuflady bądź trzymać na specjalnym stojaku. Według feng shui trzeba zapłacić za noże, gdy dostaniesz je w prezencie.

3. Bałagan. Podstawową zasadą feng shui jest porządek i harmonia, dlatego staraj się utrzymywać ład nie tylko w pomieszczeniach, ale i na półkach. Nie zostawiaj szczotki do zamiatania na wierzchu i otwartych półek. Szczotka powinna być schowana do szafy lub piwnicy, a szafki pozamykane. W czasie robienia porządków pozbywaj się starych, niezdatnych przedmiotów. Jeśli nie chodzisz w ubraniach leżących na półce, spakuj je do worka i oddaj komuś innemu bądź wyrzuć. Tak samo postępuj z popsutymi rzeczami. Albo napraw je od razu, albo wyrzuć je do kosza. Nie chowaj zepsutych przedmiotów do naprawy „na później”.

4. Przeciekające krany. Przeciekające krany czy nieszczelne rury wodno-kanalizacyjne według feng shui wpływają na energię panującą w domu i powodują, że ucieka pomyślność, a wraz z nią zdrowie i bogactwo.

5. Lustro w sypialni i naprzeciwko drzwi. Sypialnia jest pomieszczeniem, które służy do odpoczynku i relaksu. Lustro w sypialni powinno znajdować się w miejscu niewidocznym z łóżka. Aby dobrze się spało nie powinno się widzieć swojego odbicia, dlatego najlepiej je zasłaniać na noc. Nie umieszczaj też lustra naprzeciwko drzwi wejściowych, bo może odbijać pozytywną energię.

6. Zagracanie. Złotą zasadą feng shui jest im mniej, tym lepiej. Dlatego nie zagracaj mieszkania niepotrzebnymi przedmiotami i nie pozwalaj, aby osadzał się na nich kurz. Zbyt dużo rzeczy sprawia, że pozytywna energia nie może swobodnie poruszać się po mieszkaniu. Postaw na minimalizm, który jest zdrowy i dobroczynny.