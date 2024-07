Choć Weronika Sowa ma dopiero 25 lat, to jednak już jest jedną z najważniejszych marek osobistych w naszym kraju. Jej konta w social mediach śledzą miliony i całkiem niedawno Wersow i Friz przekazali swojej wielomilionowej publiczności, że przeprowadzili się do nowej willi. Nowy dom pary jest naprawdę imponujący. Wersow opowiedziała przed naszą kamerą o swoim nowym gniazdku!

Wersow i Friz rozpoczęli nowy rozdział w życiu. Przez ostatnie lata mieszkali z innymi członkami Ekipy, ale niedawno kupili dom, w którym są już teraz tylko we dwójkę. Para mieszka w przepięknej, ogromnej willi i właśnie przed naszą kamerą Wersow zdradziła nieco szczegółów na temat swojego nowego gniazdka. Jak się okazało, przy urządzaniu wnętrz nie korzystała nawet z pomocy architekta!

- Mieliśmy super farta, dlatego, że trafiliśmy do domu, który już tak naprawdę był postawiony i na finiszu, bo była już kuchnia, podłogi, łazienki, więc tak naprawdę przeprowadziliśmy się na gotowe. Wymienialiśmy meble i też wyposażaliśmy niektóre pokoje no i do tego faktycznie nie potrzebowałam pomocy architekta, dlatego, że te wnętrza chciałam zrobić po swojemu - powiedziała przed naszą kamerą Wersow.