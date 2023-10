Katarzyna Cichopek już od jakiegoś czasu pokazuje w mediach społecznościowych kolejne etapy remontu. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" wybrała już projekt łazienki, a teraz Jonatan Kilczewski, który zajmuje się projektowaniem wnętrz poinformował aktorkę, że znalazł idealną kanapę... w Mediolanie! Wygląda na to, że Katarzyna Cichopek pokochała włoski styl, a nie bez znaczenia może być fakt, że jeden z synów Macieja Kurzajewskiego mieszka tam na stałe...

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają razem dom?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już od kilku miesięcy oficjalnie są parą, a nawet mieli zaręczyć się podczas pobytu w Nowym Jorku. Do tej pory jednak nie zdecydowali się zamieszkać razem, a jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, że szukają nowego domu. Teraz Jonatan Kilczewski, który razem z Katarzyną Cichopek pracuje na planie programu "Operacja aranżacja" w relacji na Instastory wprost z Mediolanu poinformował aktorkę, że szuka kolejnych mebli do nowego mieszkania, które ma być urządzone we włoskim stylu:

Mam dzisiaj misję znaleźć sofę, stół z krzesłami, a więc Kasia trzymaj kciuki. Na pewno będzie po włosku, stylowo i przytulnie, tak jak chciałaś

Okazuje się, że Katarzyna Cichopek prywatnie nawiązała współpracę z projektantem i to właśnie jemu powierzyła projektowanie nowego mieszkania. Jonatan Kilczewski podczas obecności na targach w Mediolanie poinformował aktorkę, że znalazł dla niej idealną kanapę w pięknym beżowym odcieniu.

Jest tak wygodna, że nie chce mi się z niej wstawać. I już chyba Tobie zazdroszczę - dodał projektant.

Wygląda na to, że Katarzyna Cichopek pokochała włoskie klimaty. Sądzicie, że razem z Maciejem Kurzajewskim zamieszkają w pięknych wnętrzach urządzonych we włoskim stylu?

