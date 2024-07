Nie wszystkie rośliny doniczkowe lubią słoneczne stanowisko. Kwiaty na balkon, który oferuje niewiele cienia, muszą dobrze znosić dużą dawkę promieni słonecznych.

Zwieszające się kwiaty na balkon

Najpopularniejszymi kwiatami na balkon są petunie i ich bardziej zwieszające się odmiany, czyli surfinie. Surfinie wyglądają efektownie zwłaszcza w wiszących doniczkach. Do podwieszanych pojemników można zasadzić również kwitnące całe lato pelargonie oraz przypominające miniaturowe słoneczniki - sanwitalie. Do wiszących doniczek można zasadzić również lobelie, które mają kwiaty w kolorach od białego, przez różowy, do fioletowego i niebieskiego. W podobnej kolorystyce występują werbeny, mające drobne kwiatki zebrane w dekoracyjne, gęste kuliste kwiatostany. Wyjątkowy kształt ma inny kwiat doniczkowy idealny do wiszących koszyków – scewola. Kwiaty przypominają wachlarz, najczęściej są jasnofioletowe lub białe.

Kwiaty doniczkowe na balkon

Oprócz zwieszających się kwiatów, na słonecznym balkonie dobrze będą czuły się także inne kwiaty doniczkowe, na przykład lantana. To zawsze zielony półkrzew, którego kwiaty zmieniają kolor z żółtego przez pomarańczowy do czerwonego. Przy odpowiedniej pielęgnacji kwitnie bardzo obficie. W podobnej kolorystyce jest szałwia błyszcząca – intensywnie czerwone kwiaty są zebrane na szczytach pędów, oraz żółto-pomarańczowe aksamitki, które dodatkowo intensywnym zapachem odstraszają szkodniki. Bardzo nasłonecznione stanowisko lubi także osteospermum, czyli stokrotka afrykańska. Większą różnorodność kolorystyczną można uzyskać sadząc bratki i cynie. W przypadku balkonów i tarasów parterowych, warto przemyśleć pnącza, na przykład tunbergię oskrzydloną, która pnie się na poręcze i ogrodzenia, kwitnąc na żółto i pomarańczowo.

Odpowiednie pojemniki dla roślin doniczkowych

Kwiaty doniczkowe należy sadzić w jasnych i dużych pojemnikach. Ciemne kolory absorbują promienie słoneczne, w związku z tym ziemia w ciemnych doniczkach będzie się dodatkowo nagrzewała. Może to skutkować przesuszeniem i przegrzaniem kwiatów. Zawsze należy też pamiętać o regularnym nawożeniu i podlewaniu kwiatów.