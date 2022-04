Joanna Opozda urządza nowe mieszkanie! "Mam nadzieję, że tutaj w końcu zaznamy spokoju"

Joanna Opozda po dłuższej przerwie opublikowała relację na Instastory i zaskoczyła swoich fanów wyznaniem na temat przeprowadzki. Okazuje się, że aktorka zdecydowała się spełnić swoje marzenie i kupiła mieszkanie dla siebie i swojego synka. Joanna Opozda nie ukrywa, że ma nadzieję, że w ich życiu w końcu zagości spokój. Gwiazda pokazała pokój synka i mówi wprost:

Joanna Opozda po kontrowersjach, jakie w sieci wywołały informacje o rozstaniu z Antonim Królikowskim wycofała się z mediów społecznościowych i od czasu do czasu publikowała zdjęcia z synkiem. Ostatnio aktorka zaniepokoiła swoich fanów, kiedy pokazała zdjęcia ze szpitalnej sali i poinformowała, że Vincent przechodzi poważną infekcję. Obecnie Joanna Opozda wróciła już z synkiem do domu i znalazła chwilę dla siebie, którą podzieliła się ze swoimi obserwatorami, przekazując informację o spełnieniu marzenia.

- Dawno nic tutaj do Was nie mówiłam, ale sami wiecie, że miałam ostatnio naprawdę cieżki czas. Nauczyłam się, że jak jest mi smutno i źle to odkładam telefon na bok i skupiam się na tym, co naprawdę ważne, a dla mnie na tę chwilę najważniejszy jest synek i jego zdrowie.