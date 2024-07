Dziecko z zespołem Downa powinno chodzić do przedszkola integracyjnego. Kontakt z osobami pełnosprawnymi nauczy malucha samodzielności, wyrażania siebie i samoakceptacji.

Pierwszy opisany przypadek zespołu Downa pochodzi z 1866 roku. Wiąże się z obecnością w organizmie dodatkowego chromosomu. Zespół Downa jest zaburzeniem genetycznym, a dziecko z tą dolegliwością powinno uczęszczać do przedszkola integracyjnego.

Czym jest zespół Downa?

Zespół Downa jest wadą genetyczną, która pojawia się na skutek obecności w organizmie dodatkowego chromosomu o numerze 21. Wbrew powszechnym opiniom, zespół Downa nie jest chorobą, lecz zaburzeniem. W czasie ciąży chromosomy numer 21 powinny się rozdzielać, lecz z powodu wadliwych genów i nadmiaru materiału genetycznego, nie dochodzi do tego. W ten sposób dziecko rodzi się z zespołem Downa, ma 47 chromosomów (zamiast 46) oraz jest upośledzone fizycznie i umysłowo. Dodatkowy chromosom 21 może znajdować się w plemniku lub komórce jajowej.

Jakie są dzieci z zespołem Downa?

Dzieci z zespołem Downa mają skośne, wąskie powieki, powiększony język i krótką szyję.

Poza tym osoby z tą wadą genetyczną charakteryzują się następującymi cechami:

twarz jest płaska (nos jest spłaszczony, a kości policzkowe wypukłe),

na tęczówce oka pojawiają się białe plamki,

tył głowy jest spłaszczony,

uszy są nisko osadzone i niewielkie ,

, wargi są małe i wąskie,

na szyi i po jej bokach występują fałdy skóry,

dorosła osoba jest niska (ma około 140-150 centymetrów wzrostu),

kilkanaście razy do roku występują infekcje,

pojawiają się skłonności do chorób serca ,

, trudno porozumieć się z osobą z zespołem Downa, gdyż może seplenić lub mówić niewyraźnie,

występują trudności w nauce i zmiany nastroju,

pojawia się problem z koncentracją,

niektóre osoby mogą być agresywne i impulsywne.

Jakie są cele pracy z dzieckiem z zespołem Downa w przedszkolu?

Dzieci z zespołem Downa powinny uczęszczać do przedszkoli integracyjnych. Należy stworzyć maluchom szansę obcowania z dziećmi pełnosprawnymi.

Dzięki temu osoby z zespołem Downa nauczą się:

porozumiewania z otoczeniem,

rozumienia, co jest normą, a co nie ,

, wysławiania się,

wyrażania siebie,

samodzielności i niezależności w codziennym życiu,

akceptacji siebie i innych dzieci.

Praca z dzieckiem z zespołem Downa

Dzieci z zespołem Downa powinny robić w przedszkolu wszystko to, co dzieci pełnosprawne. Maluch prawdopodobnie będzie potrzebował więcej czasu na wykonanie zadań, jednak nauczyciel powinien okazać mu cierpliwość. Dzieci z zespołem Downa należy traktować na równi z innymi maluchami. W przypadku problemów emocjonalnych warto skierować przedszkolaka do psychologa bądź pedagoga. W ten sposób dziecko z zespołem Downa ma szansę nauczyć się samodzielności, niezależności i zaakceptować swoją wadę.

Wskazane są następujące metody pracy:

Zabawy integracyjne - dzięki nim maluch dowie się, że w każdej relacji obowiązują normy i zasady, a przy tym poczuje się wartościowy i zaakceptowany.

- dzięki nim maluch dowie się, że w każdej relacji obowiązują normy i zasady, a przy tym poczuje się wartościowy i zaakceptowany. Zajęcia artystyczne (malowanie, rysowanie, śpiewanie, teatr) - nauczą przedszkolaka wyrażania emocji.

(malowanie, rysowanie, śpiewanie, teatr) - nauczą przedszkolaka wyrażania emocji. Gimnastyka, zabawy ruchowe oraz spacery - służą wyładowaniu nadmiaru energii.

- służą wyładowaniu nadmiaru energii. Nauka podstawowych czynności (mycie rąk przed posiłkiem, korzystanie z toalety, używanie sztućców) – dziecko nauczy się radzenia sobie w codziennych sytuacjach.



