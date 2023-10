Zespół IRA podczas Polsat SuperHit Festiwalu 2023 obchodzi 35-lecie na scenie. Wokalista IRY, Artur Gadowski jest nie tylko cenionym muzykiem ale również troskliwym ojcem. Ma dwie córki oraz jednego syna z pierwszego małżeństwa. Najstarsza córka ma zaburzenie chromosomalne potoczne znane jako zespół Downa. Wiktoria Gadowska odziedziczyła po ojcu talent wokalny. Podobnie, jak jej siostra Zuzanna. Syn Kacper próbował swoich sił w muzyce, jednak ostatecznie wybrał zupełnie inną drogę. Artur Gadowski doczekał się także córki Idy z drugie małżeństwa z Irminą Gadowską, które zawarł w 2009 roku. Co wiadomo o jego dzieciach?

Kiedy Artur Gadowski ożenił się po raz pierwszy miał zaledwie 21 lat. Z żoną Barbarą doczekał się trójki dzieci. Najstarsza córka, Wiktoria, ma dziś 36 lat. Urodziła się z zespołem Downa. Cała rodzina od pierwszych momentów jej życia otoczyła ją troskliwą opieką i piękną miłością:

Wiktoria Gadowska odziedziczyła talent muzyczny po tacie.

Śpiewanie to nie jedyna pasja córki muzyka. Wiktoria Gadowska uwielbia również pływanie oraz jazdę konną, a jej umiejętności zostały docenione niejednym medalem.

Artur Gadowski na co dzień wspiera fundację „Ja też”, która pomaga osobom z zespołem Downa. W 2018 roku w sieci pojawiła się piosenka o tytule "Ja też" z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa. Muzyk nie tylko wziął udział w nagraniu ale również wystąpił w teledysku.

Talent po ojcu odziedziczyła również druga córka Artura Gadowskiego - Zuzanna. W 2022 roku wystąpił z nią nawet podczas koncertu fundacji Polsat, gdzie zaśpiewali utwór "Nadzieja" zespołu IRA.

Zuzanna, jako jedyne z moich dzieci, mając 8 lat powiedziała, że chce się uczyć grać na skrzypcach i poprosiła, żeby zapisać ją do szkoły muzycznej. To był jej wybór. Szczerze mówiąc, uważałem, że się szybko zniechęci i w ogóle nic z tego nie będzie. Nie sądziłem, że pociągnie to dalej – a rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Dzisiaj studiuje edukację muzyczną i kiedyś, jak już skończy naukę, będzie mogła również sama uczyć w szkole muzycznej – i nie tylko, bo będzie mogła być też na przykład dyrygentem chóru - mówił w wywiadzie z wyspa.fm wokalista.

Zuzanna Gadowska nie ukrywała, że od dziecka jeździła z tatą w trasy i fascynował ją ten świat. Jest także wokalistką. Chociaż Arur Gadowski odradzał jej karierę, doskonale wiedziała, czego chce:

Tata jak tylko się dowiedział, że chcę iść w śpiewanie, to od razu powiedział, że nie będzie to prosta droga, łatwy kawałek chleba, bardzo mi to odradzał - mówiła w "Dzień Dobry TVN".

Prywatnie Zuzanna Gadowska jest szczęśliwie zakochana w gitarzyście Hubercie Gachu:

Kacper Gadowski jest jedynym synem Artura Gadowskiego z IRY. Chociaż w przeszłości próbował swoich sił, jako perkusista, ostatecznie nie związał swojej przyszłości z muzyką. Kapcer Gadowski jest kucharzem:

Ja nigdy w życiu nie zmuszałem żadnego z moich dzieci do tego, żeby się zainteresowały muzyką. Mój syn, który jest zawodowym kucharzem, w pewnym momencie życia zakomunikował mi, że chciałby się uczyć grać na perkusji. Uznałem, że skoro tak chce, to niech próbuje – zapisałem go na lekcje gry do bardzo dobrego perkusisty, który go uczył. On się uczył przez jakiś czas, czegoś tam się nauczył, ale jednak nie poszedł tą drogą, bo uznał, że to jednak gotowanie jest jego przeznaczeniem. I myślę, że dobrze zrobił, bo sprawdza się w tym, jest naprawdę bardzo dobrym kucharzem - mówił wokalista IRY w rozmowie z wyspa.fm.