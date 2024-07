Jazda na rolkach może być doskonałą formą treningu oraz sposobem spędzania wolnego czasy zarówno dla jednej osoby, jak i dla całej rodziny. Nauka jazdy na rolkach to przede wszystkim praktyka, podstawą jednak jest utrzymanie równowagi podczas jazdy do przodu, skręcanie i bezpieczne hamowanie.

Jazdy na rolkach można się uczyć z osobą towarzyszącą lub samemu, na równej nawierzchni, w miejscu, gdzie znajdują się poręcze lub inne elementy, których można się przytrzymać. Zaczynając przygodę z rolkami trzeba pamiętać, że jest to sport kontuzjogenny, dlatego trzeba się wyposażyć w kask i ochraniacze na kolana, łokcie i nadgarstki. Podczas jazdy trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa na drodze, uważając na przechodniów, rowerzystów i pojazdy.

Nawierzchnia i teren do nauki

Do nauki jazdy na rolkach należy wybrać teren o równej nawierzchni (najlepiej asfalt lub beton), bez wystających elementów, z daleka od progów, krawężników i ławeczek. Dobrze jest natomiast, jeśli w pobliżu znajdują się poręcze sięgające przynajmniej do pasa albo wyższe słupki. Będzie można przytrzymać się ich np. po wyhamowaniu.

Prawidłowa postawa podczas jazdy na rolkach

Podczas jazdy na rolkach należy utrzymywać podobną postawę ciała jak podczas jazdy na łyżwach: lekko pochylone plecy, ręce swobodnie spuszczone wzdłuż ciała, nogi lekko ugięte w kolanach. Nogi nie powinny być złączone kostkami, żeby rolki nie stykały się ze sobą podczas jazdy. Podczas swobodnej jazdy do przodu kolana powinny być skierowane lekko do wewnątrz, a stopy powinny układać się w kształt odwróconej litery „V”. Należy też patrzeć przed siebie, a nie pod nogi.

Jak utrzymać równowagę na rolkach

Najlepiej jest zacząć naukę jazdy na rolkach z drugą osobą. Pomocnik może trzymać uczącą się osobę za ręce, pomagając jej w ten sposób utrzymać równowagę i delikatnie ciągnąć. Osoba, która uczy się jeździć, powinna w tym czasie wyczuć, gdzie znajduje się jej środek ciężkości i powoli posuwać się do przodu, odpowiednio balansując ciężarem ciała na prawo i lewo. Podobnie można ćwiczyć samemu przy ogrodzeniu lub poręczy: jedną ręką należy wtedy trzymać poręcz i powoli przesuwać raz prawą, raz lewą nogę. Należy przy tym odpychać się nogami na boki, nie do tyłu.

Jak hamować na rolkach

Zanim zacznie się hamować, należy zwolnić i stopniowo wytracać prędkość. Nogę z hamulcem należy wysunąć do przodu, piętę delikatnie skierować w dół, tak żeby hamulec zaczął trzeć o podłoże. Sylwetka powinna przy tym być pochylona. W utrzymaniu równowagi należy pomagać sobie rękami.

Jak skręcać na rolkach

Podczas skrętu należy przybrać następującą postawę: ciężar ciała powinien być równomiernie rozłożony na obie nogi, ciało pochylone delikatnie w stronę, w którą chcemy skręcić, noga po stronie, w którą skręcamy, lekko wysunięta naprzód, a koła na tej nodze delikatnie pochylone w stronę skrętu.

Jak nauczyć dziecko jazdy na rolkach

Dorosły uczący dziecko jeździć na rolkach powinien najpierw przekazać mu zasady poruszania się po chodnikach i ścieżkach rowerowych. Powinno ono wiedzieć m.in., że musi szczególnie uważać tam, gdzie jeżdżą rowery i chodzą piesi, podczas skręcania w lewo przepuszczać pieszych i osoby, które jadą z naprzeciwka oraz że musi zatrzymać się tam, gdzie ścieżka rowerowa krzyżuje się z jezdnią.

Na początku dorosły może przytrzymywać dziecko i lekko korygować jego postawę oraz sposób, w jaki balansuje ono ciężarem ciała. Powinien przy tym obserwować dziecko i jeśli zauważy, że radzi sobie ono z nowym manewrem, pozwolić wykonać mu go samodzielnie, bez podtrzymywania.

Na początku samodzielnej jazdy można ustalić z dzieckiem odcinki, po których powinno się poruszać, np. że powinno dojechać do słupka lub poręczy i z powrotem do miejsca, w którym stoi dorosły, albo że powinno ominąć słupek i bez zatrzymywania się wrócić do dorosłego. Na początku warto określać krótkie odcinki, żeby w razie potrzeby móc szybko pospieszyć na pomoc. Stopniowo te odcinki można wydłużać.