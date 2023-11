Agata Rubik wciąż chętnie relacjonuje życie w Miami, pokazując nie tylko te pozytywne momenty. Teraz opowiedziała o kolejnych problemach, jakie ją dotknęły.

Agata Rubik ma problemy z oczami

Ostatnio informowaliśmy, że Agata Rubik, cała w euforii przekazała, że w końcu nadszedł długo wyczekiwany przez nią dzień. Radość nie trwała długo, bo krótko potem na swoim InstaStory przyznała, że znów dotknęły ją nieoczekiwane kłopoty. Prosto ze spaceru z psem musiała udać się do urzędu, by interweniować w sprawie błędu w dokumentach.

A z rzeczy mniej przyjemnych, to po plaży pojechaliśmy do urzędu Social Security Administration poprawić błąd w moim drugim imieniu, który jak to się okazało, powoduje wiele problemów i tak już sobie siedzimy od godziny

Agata Rubik w urzędzie Instagram@agata_rubik

Co prawda Agata Rubik nie zdradziła, do jakich dokładnie problemów doprowadził błąd w dokumentach oraz czy udało się rozwiązać sprawę, ale jej mina wyraźnie wskazywała, że wizyta w urzędzie nie należała do najprzyjemniejszych. To wciąż nie był koniec kłopotów, bo w następnej relacji Agata poinformowała, że od pewnego czasu zauważa u siebie problemy z oczami.

W Miami mamy ponoć najlepszą poradnię okulistyczną w całych Stanach Zjednoczonych... na świecie nawet. Więc przyszliśmy, bo od jakiegoś czasu mam problem z oczami, a że do specjalisty jest się ciężko umówić z dnia na dzień, więc zasugerowano nam żebyśmy przyszli tutaj. Jestem w trakcie badania, (...) siedzimy tutaj już prawie od godzinki

Na tym relacja Agaty się zakończyła, zatem nie wiadomo, czy lekarzowi udało się jej pomóc.

Agata Rubik potrzebowała pomocy specjalisty Instagram@agata_rubik