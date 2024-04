Sandra Kubicka już wkrótce zostanie mamą i jej największe marzenie się spełni. Modelka i Alek Baron nie kryją szczęścia i oczekują na narodziny synka, a tymczasem okazuje się, że dziecko ma przyjść na świat jeszcze przed terminem porodu. Sandra Kubicka i jej lekarz podjęli ostateczną decyzję...

Sandra Kubicka kilka miesięcy temu podzieliła się radosną nowiną i poinformowała, że spodziewa się dziecka. Lada chwila przyjdzie na świat synek modelki i muzyka z Afromental, a przed parą pojawiła się trudna decyzja. Okazuje się, że u modelki zdiagnozowano przodujące łożysko, a co się z tym wiąże końcówka ciąży będzie wyglądała nieco inaczej i lekarze podjęli decyzję o cesarskim cięciu. Sandra Kubicka już wie, kiedy trafi do szpitala.

Dziś dowiedzieliśmy się, że kiedy kładą mnie do szpitala i kiedy powitam bąbla na świecie. Momentalnie poczułam jakąś taką ogromną ulgę i od razu mam spokojniejszą głowę. Ogólnie z tym łożyskiem mam mega pecha, bo to przecież moja pierwsza ciąża, ale najważniejsze jest bobo zdrowe i dzięki temu musimy zaplanować, kiedy dokładnie go powitamy. Czyli brak niespodzianek, których absolutnie nienawidzę. Może ten los jednak jest po mojej stronie

Modelka w związku z podjętą decyzją ma teraz mniej czasu na ostatnie przygotowania do porodu. Sandra Kubicka już wie, że w 36. tygodniu zacznie hospitalizację przed porodem.

Sandra Kubicka zdecydowała się zaufać swojemu lekarzowi i z obawy o zdrowie dziecka zdecydowała się spędzić ostatnie chwile przed porodem w szpitalu otoczona specjalistyczną opieką gotową w każdej chwili reagować: