Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że istnieją domowe sposoby na ból zęba, które potrafią zadziałać szybciej niż tabletka przeciwbólowa. Oto lista naturalnych lekarstw, które znajdziesz w swojej kuchni.

1. Soda oczyszczona i sól kuchenna

Płukanka sporządzona z łyżki sody i soli rozpuszczonych w połowie szklanki wody zakwasza środowisko wewnątrz jamy ustnej. Podnosi się wówczas pH, a rozwój bakterii zostaje zahamowany. Ponadto soda leczy stan zapalny.

2. Alkohol

Znane są właściwości bakteriobójcze i przeciwbólowe alkoholu, dlatego płukanie nim jamy ustnej w razie bólu zęba to chyba najczęściej praktykowana metoda. Warto zadbać o to, by trunek był dobrze schłodzony – w połączeniu z niską temperaturą działa skuteczniej.

3. Lód

Doraźną ulgę przynosi schłodzenie lodem miejsca, skąd promieniuje ból. Nerwy mogą przewodzić tylko jeden rodzaj bodźca – kiedy pojawia silniejszy, którym w tym przypadku jest niska temperatura, zajmuje on miejsce bodźca bólowego. Można zrobić okład – owinąć kilka kostek w cienką ścierkę i przyłożyć je do policzka. Lepiej jednak przyłożyć lód bezpośrednio do dziąsła i trzymać przy nim przez nie więcej niż 7 min.

4. Szałwia

Napar z szałwii ma właściwości odkażające, dlatego zapobiega rozwojowi infekcji. Zioła zalane wrzątkiem i odstawione na 15 minut, po ostudzeniu nadają się do zrobienia płukanki.

5. Goździki

Żując świeże goździki, można natychmiast poczuć ulgę w bólu ze względu na ich właściwości przeciwbólowe i antyseptyczne. Równie skuteczny jest olejek goździkowy, którym nasącza się wacik, po czym przykłada się go na kwadrans do dziąsła.

6. Pieprz i imbir

Przyprawy, które działają przeciwbólowo i przeciwzapalnie to pieprz i imbir. Można ich używać oddzielnie, ale warto wypróbować też mieszanki. Po szczypcie obydwu składników wsypuje się do małego naczynia i zalewa odrobiną ciepłej wody. Gotową pastę najlepiej nałożyć na patyczek higieniczny i posmarować miejsce bólu. Oczywiście, kontakt z językiem, czy dziąsłami może być nieprzyjemny, dlatego nie wolno do niego dopuścić.

7. Czosnek i cebula

Czosnek wyróżnia się spośród warzyw największą zawartością substancji zwalczających bakterie, dlatego – mimo odstręczającego zapachu – warto po niego sięgać w razie różnych infekcji, nie tylko bólu zęba. Podobnie działa jego bliska krewna – cebula. Dolegliwości uśmierza przyłożenie kawałka któregoś z tych warzyw do dziąsła lub żucie go przez ok. 10 min.

Ból zęba oznacza, że jego tkanki twarde uległy uszkodzeniu – jest to sygnał, że nie obędzie się bez konsultacji ze stomatologiem. Wszelkie domowe sposoby mogą przynieść tylko krótkotrwałą ulgę, która czyni znośnym czas oczekiwania na wizytę u dentysty. Zwłaszcza jeśli boli cała szczęka, a impuls promieniuje do ucha i obejmuje głowę, nie wolno czekać – trzeba zgłosić się do lekarza natychmiast.